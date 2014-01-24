جزئیات چگونگی پیدا شدن جسد جوان ورامینی/ حضور 150 باره غواصان در یک قنات

به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدریان عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اتفاق تلخ رخ داده در چند روز گذشته در شهرستان ورامین اظهار داشت:‌ حدود 10 روز پیش چند جوان در اطراف ورامین مشغول بازی بودند که یکی از این جوانان برای گرفتن یک کبوتر به داخل چاه می رود که متأسفانه بر اثر بی احتیاطی در قنات گرفتار می شود.



شهردار ورامین افزود:‌ پس از رخ دادن این حادثه و اطلاع دوستان این جوان به مرکز آتشنشانی ورامین، مأموران امدادی در کم ترین زمان خود را به محل حادثه می رسانند و چندین روز به صورت شبانه روزی فعالیت می کنند.



وی با انتقاد از برخی رسانه ها که مسئولین را به بی تفاوتی متهم کردند ادامه داد: برخی رسانه ها در این جریان کم لطفی کردند و در حالی که مأموران امدادی از ساعات اولیه در مکان حاضر شده و چادر زدند و تمام توان خود را برای نجات فرد گرفتار به خرج دادند، مسئولین را متهم به بی تفاوتی کردند.



حیدریان اضافه کرد:‌ در طول این یازده روز، 150 بار جوانان آتشنشان و غواصان به داخل چاه رفتند تا بتوانند این جوان را نجات دهند و حتی ما از سازمان های امدادی شهر تهران هم کمک خواستیم و همه آنان کار آتشنشانی ورامین را تأیید کردند و انصافا پرسنل آتشنشانی برای حل موضوع شبانه روز زحمت کشیدند.



این مسئول عنوان کرد: ‌پس از اینکه عملیات نجات به بن بست خورد، با سه نفر از غواصان حرفه ای که برای انجام مأموریت های سخت و ناممکن آموزش دیده اند، قرار داد بستیم و مبلغ 30 میلیون تومان پرداخت کردیم تا زمینه آزادی جوان ورامینی فراهم شود.



وی بیان داشت: ‌این غواصان پس از چند بار حضور در چاه، خواستار استفاده از دوربین های سرچ کم شدند که این دوربین ها فقط دو تا در کشور وجود دارد که مبلغ هریک از آنها حدودا 700 میلیون تومان می باشد که شهرداری این دستگاه ها را کرایه کرد و به خوبی همه فضاهای قنات را مورد عکس برداری قرار داد.



حیدریان تأکید کرد: آتشنشانان آبروی شهرستان را خریدند و در این چند روز بارها جوانان این سازمان با جان خود بازی کردند که شایسته تقدیر و سپاس می باشد.



محمد خانی مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهردای ورامین نیز در این زمینه اظهار داشت: روز گذشته پس از 12 روز تلاش تیم امداد و نجات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ورامین جسد مهدی کوشکباغی از چاه بیرون کشیده شد.

این مسئول گفت: به علت دو طبقه بودن قنات و ساختار پیچیده آن جسد بعد از بالا آمدن به سقف قنات گیر کرده بوده و غواصانی که به داخل قنات طبقه پایین می رفتند کف چاه را می گشتند و متوجه جسد در سقف قنات نشده بودند.

وی یادآور شد: با گذشت 12 روز از شروع عملیات شبانه روزی امداد و نجات، عصر دیروز سومین غواص به داخل آب میرود که در یک لحظه کفش جوان مفقود شده را می بیند و متوجه حضور او می شود.

خانی در پایان بیان داشت: جسد مهدی کوشکباغی پس از خروج از چاه تحویل عوامل پزشکی قانونی شد که البته گزارش تکمیلی حادثه پس از بررسی نهایی و تخصصی به مراجع ذی صلاح اعلام خواهد شد.