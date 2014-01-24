22 بهمن باعث ناامیدی دشمنان انقلاب اسلامی خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه جلسه کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی و نشست خبری مسئول ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستانهای استان تهران با حضور شهردار ورامین، اصحاب رسانه، جراید و خبرگزاری ها در شهرداری این شهرستان برگزار شد.



در این نشست مسئول ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان های استان تهران اظهار داشت:‌ پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران اتفاق عظیمی بود که توانست با تأثیرات ملی و بین المللی، تمام نظام و ساختار سیاسی جهان و حاکم نظام بین الملل را تحت الشعاع قرار دهد.



دهه فجر ریشه تمام مناسبتهای انقلاب اسلامی است



حجت الاسلام سید محسن محمودی افزود:‌ دهه فجر ریشه تمام مناسبت های انقلاب اسلامی است و پیروزی انقلاب اسلامی معجره قرن بود و هیچ کس هم تصور نمی کرد که در مقابل رژیم تا بن دندان مسلح شاه، امام راحل به پیروزی دست پیدا کند و نباید از این پیروزی به سادگی گذشت.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران ادامه داد:‌ همه باید در خدمت انقلاب اسلامی باشند، یک فرد با قلم خود، دیگری با سخنانش و ... دهه فجر متعلق به همه است، همه جناح‌ها و گروه‌های سیاسی بدون در نظر گرفتن اختلافات سلیقه ‌ای باید برای تقویت برنامه ‌های دهه فجر تلاش کنند، چرا که دهه فجر نقطه امید بخش جامعه است.



وی اضافه کرد:‌ برنامه ریزی برای تشکیل کمیته های فضاسازی و تبلیغات محیطی، کمیته مراسم، کمیته طرح و برنامه و پشتیبانی، کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی، کمیته مساجد و تشکل های اجتماعی، کمیته زنان، کمیته فرهنگیان، کمیته اصناف، کمیته بسیج، کمیته فرهنگی هنری، کمیته ایثارگری، کمیته دانشجویی، کمیته دانش آموزی، کمیته کارگران، کمیته ورزشی، کمیته روستایی و... صورت گرفته است.



لزوم زمینه ‌سازی برای حضور اقشار مختلف در مراسم دهه فجر



امام جمعه موقت ورامین بیان داشت:‌ باید سعی کرد دین خود را به اسلام و انقلاب ادا کنیم، حضور مردم همواره پشتوانه اصلی انقلاب اسلامی بوده و خواهد بود، بنابراین زمینه ‌سازی برای حضور اقشار مختلف در مراسم‌ این دهه به ‌ویژه راهپیمایی دشمن شکن 22 بهمن می ‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد.



محمودی عنوان کرد:‌ حضور مردم در 22 بهمن دشمنان را نا امید و دوستان را امیدوار می‌ کند و همه برنامه‌ های دهه فجر با هدف برگزاری باشکوه‌ تر راهپیمایی 22 بهمن برگزار می ‌شود.



رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران با اشاره به برنامه های این ستاد جهت گرامیداشت سی و ششمین بهار انقلاب اسلامی اظهار داشت:‌ نواختن گلبانگ انقلاب اسلامی ساعت 33/9 روز 12 بهمن، راه اندازی کاروان نمادین ورود حضرت امام خمینی(ره) در روز 12 بهمن از خیرآباد به سوی ورامین، برگزاری 57 برنامه ورزشی، برگزاری جشن عشایری در روستای حصار بالا در 15 بهمن، مراسم جشن کارگری در کارخانه شیر وارنا در 17 بهمن، افتتاح پروژه های جهاد کشاورزی و پایگاه امداد و نجات هلال احمر در جاده قم- گرمسار بخشی از برنامه های ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ورامین است.

محمودی افزود: برگزاری میهمانی لاله ها در عصر 17 بهمن در کلیه گلزارهای شهدای شهرها، بخشها و روستاها، دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی در روز 19 بهمن، برگزاری هنرهای تجسمی و عکس انقلاب در فرهنگسرای رازی، برپایی عصر شعر توسط بسیج هنرمندان در 16 بهمن از دیگر برنامه های این ستاد خواهد بود.



این مسئول ادامه داد: اجرای طرح گلریزان دانش آموزی در 19 بهمن جهت کمک به بازسازی عتبات عالیات، سردادن ندای الله اکبر در شب 22 بهمن، برگزاری یادواره 1400 شهید شهرستان در مصلی صاحب الزمان(عج) در 20 بهمن ماه، برگزاری دهها همایش در حوزه های علمیه، مدارس، دانشگاهها و پایگاههای بسیج، برگزاری مراسم در ده مسجد محوری و تزیینات مناسب شهری از دیگر برنامه های این ستاد است.



وی با تقدیر از تمام رسانه های فعال استان تهران و به خصوص شهرستانهای ورامین، قرچک و پیشوا اظهار داشت: بازتاب خبری مراسم های انقلابی و دینی هر سال بهتر و باشکوه تر از سال های گذشته می شود.



اصحاب رسانه طلایه دار اطلاع رسانی به نسل امروز هستند



مسئول کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر ورامین در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اصحاب رسانه طلایه دار اطلاع رسانی به نسل امروز هستند تا جریانات سی و پنج سال قبل را به آنان انتقال دهند تا جوانان بدانند که نظام جمهوری اسلامی با چه تلاش ها و رشادت هایی به ثمر رسیده است.



فتح الله فرجی افزود: خبرنگاران با قلم خود نقاط درخشان تاریخ را به نسل امروز منتقل کنند و افتخارات ملت ایران را در برابر همگان به تصویر بکشند.



وی نقش رسانه را در ترویج فرهنگ و اندیشه انقلابی به مردم جامعه مهم دانست و گفت: کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی از مهمترین و حساس ترین کمیته هاست که مسئولیت تبلیغ و اطلاع رسانی را بر عهده دارد.



مسئول کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر ورامین را از کمیته های فعال دهه فجر عنوان کرد و گفت: برای کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر برنامه ریزی های مناسب صورت گرفته است.

فرجی بیان داشت: انعکاس به موقع اخبار و رويدادها به مطبوعات، خبرگزاري ها و رسانه هاي صوتي و تصويري، فعال کردن رسانه هاي صوتي و تصويري و مکتوب و پايگاه هاي خبري براي پوشش خبري و انعکاس اطلاعيه ها، بيانيه ها و اعلام مواضع ستاد و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي شهرستان و برگزاري مسابقه عکس از برنامه هاي روزهاي 12 و 22 بهمن ماه، از برنامه هاي کميته ارتباطات و اطلاع رساني است.



وی عنوان کرد: يكي از عناصر مشاركت مردم استفاده از تبليغات و رسانه است كه در اين باره با تنوع بخشي و ايجاد خلاقيت در اطلاع رساني و ساير برنامه‌ها مي‌توان زمينه حضور تمام اقشار مردم در مراسم دهه فجر را مهيا كرد.



نقش اصحاب رسانه در مقابله با جنگ نرم دشمن مهم است



فرجی تأکید کرد:‌ امروز دشمنان نظام و ولايت سعي دارند با ابزارهاي مختلف ذهن جوانان ما را نسبت به انقلاب تغيير داده و آنچه را كه خودشان به آن مايلند ترويج دهند كه در اين زمينه نقش اصحاب رسانه بسيار پررنگ و حياتي است.



مسئول روابط عمومی شهرداری و شورای شهر ورامین مهم‌ترین هدف کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی دهه فجر را استفاده بهینه از ابزار اطلاع‌رسانی برای مشارکت مردم در برنامه‌ها و مراسم دهه فجر برشمرد و افزود: در رویکردهای اطلاع‌رسانی باید به نحوه دسترسی مردم به اطلاعات و برنامه‌های دهه فجر دقت شود و این مراسم فرصتی است تا مسئولین دستگاه‌های اجرایی عملکردهای خود را در بخش‌های مختلف گزارش دهند.



وی یادآور شد: اهميت دهه فجر و بحث تبليغات در اين دهه بر كسي پوشيده نيست، اين ايام بهترين فرصت براي تبليغ و تبيين كار‌آمدي نظام در تمام زمينه‌ها است و به همين دليل كميته ارتباطات و اطلاع‌رساني ستاد دهه فجر شهرستان ورامين با بهره‌گيري از تمام امكانات و ابزار موجود تمام قد براي دفاع در جبهه جنگ نرم ايستاده است.



فرچی متذکر شد: ‌تمام رسانه‌هاي شهرستان اعم از واحد مركزي خبر، خبرگزاري‌ها، سايت‌هاي خبري، نشريات داخلي و سرپرستي‌هاي روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و ... دست ما را به گرمي فشرده و به عنوان سرباز انقلاب در عرصه اطلاع‌رساني دهه مبارك فجر ورود جدي كرده‌اند.



این مسئول گفت:‌ رسانه‌های ورامین انتشار اخبار انقلابی و ارزشی را بر خود فرض می‌دانند و به همین دلیل کمیته اطلاع‌رسانی و ارتباطات ستاد دهه‌فجر سه سال متوالی رتبه برتر را کسب کرده، در واقع اطلاع رسانی دهه‌فجر مرهون خدمات اصحاب رسانه است.



وی در پایان عنوان کرد:‌ ایام الله دهه فجر یادآور رخداد عظیمی است که باعث عزت و سربلندی کشور در سطح جهانی گردیده و مناسب ترین فرصت برای بازنگری و آگاهی بخشی ابعاد کیفی و حرکتی، زوایا و عوامل پیروزی و دستاوردهای انقلاب برای عموم مردم بویژه جوانان می باشد.