انتقاد از وضعیت اعتبارات طرح های کلان ملی/ رایزنی برای حمایت مالی دستگاههای بهره بردار

دکتر وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت اجرای طرح‎های کلان افزود: هزینه‌های حال حاضر طرح‌های کلانی که در دستور کار شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته است از سوی وزارت علوم تامین می‌شود در حالی که این طرح‌ها با مشارکت دستگاه‌های بهره بردار تعریف شده است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با بیان اینکه دستگاه‌های بهره بردار در قبال اجرای این پروژه‌ها احساس نیازی ندارند، اظهار داشت: در حال حاضر هیچ کدام از دستگاه‌هی بهره بردار بودجه‌های طرح‌های مرتبط را تامین نمی‌کنند.

وی اضافه کرد: متاسفانه در زمانی که طرح‌های کلان ملی مصوب شد به دلیل تعجیل در کار بر اینکه دستگاه‌های بهره بردار سهمی در تامین اعتبارات داشته باشند، تاکید نشده است.

احمدی از برگزاری جلساتی با نمایندگان مجلس در این زمینه خبر داد و یادآور شد: در جلساتی که با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتیم قرار شد تا دستگاه‌های بهره بردار نیز بخشی از اعتبارات را تامین کنند.

وی به وضعیت بودجه پروژه‌های کلان در لایحه بودجه 93 اشاره کرد و ادامه داد: میزان بودجه‌ای که برای این طرح‌ها در لایحه بودجه سال 93 در نظر گرفته شده است 72 میلیارد تومان است ضمن آنکه مبلغی به میزان 500 میلیون دلار برای کمک به طرح‎‌های کلان در نظر گرفته شده بود که دراین لایحه حذف شده است.

احمدی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید بر تامین اعتبارات طرح‌های کلان دارند، ابراز امیدواری کرد که اعتبارات لازم در این لایحه دیده شود.