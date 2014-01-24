تعامل شهرداری و پلیس راهور مشکلات حوزه ترافیک بندعباس را رفع می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس امینی زاده پنجشنبه شب در نشست مشترک شهرداری و پلیس راهور که در خصوص مدیریت ترافیکی و خدماتی شهربندرعباس برگزار شد، اظهارداشت: در سالهای گذشته تلاش های خوبی در حوزه ترافیک با همکاری شهرداری و پلیس راهور انجام شده، اما بخشی از آن نیاز به بررسی و نظرات کارشناسی بیشتری دارد.

وی بررسی مسائل ترافیکی شهر را نیازمند تشکیل کارگروه تخصصی با حضور کارشناسان شهرداری و پلیس راهور یادآور شد، امروز دور هم جمع شده ایم تا بر اساس شرح وظایف و بر پایه تعامل و ارتباط به یک هدف مشترک که خدمت به شهروندان است دست یابیم.

شهردار بندرعباس یکی از مشکلات اساسی موجود در شهرداری را بافت فرسوده عنوان کرد و افزود این بافت جمعیت زیادی از مردم شهرداری را در خود جای داده که این امر ضرورت تعامل در رسیدگی به مشکلات آنان را بیشتر می کند.

امینی زاده در خصوص مدیریت ترافیک و حمل و نقل شهرداری اضافه کرد: توسعه، ساخت، اصلاح و بهسازی، رفع سد معبر و هوشمند سازی امکانات و تجهیزات حوزه ترافیک از نیازهای اساسی در سطح شهر بندرعباس است.

وی همچنین آموزش صحیح و موثر بر اساس زمان و نوع مخاطب را مهم خواند و خاطر نشان ساخت در سالهای اخیر پلیس راهور در کنار شهرداری علیرغم کمبود امکانات تلاشهای چشمگیری در سطح شهر داشته و دارد.

شهردار ادامه داد: در سالهای گذشته نیز شهرداری بندرعباس با توجه به مشکلات اقتصادی و شرایط سخت جامعه تلاش های خود را در جهت بهبود ترافیک و حمل و نقل شهری انجام داده اما با این حال این مسائل بر روی توسعه زیر ساخت ها و تجهیزات تاثیر گذاشته است.

وی تنها راه برون رفت از مشکلات را تعامل، همکاری و گذر زمان دانست.

رئیس پلیس راهور استان هرمزگان نیز در این نشست با بیان اینکه از گذشته تعامل خوبی بین پلیس راهور و شهرداری وجود داشته است ابراز امیدواری کرد : با حضور شهردار جدید این ارتباط در جهت حل مشکلات شهر و شهروندان مستحکم تر شود.

سرهنگ تیمور سپهوند افزود: تمام تلاش پلیس و شهرداری این است که با تعامل و اجرای طرحهای کارشناسی شده در سطح شهر و به خصوص حوزه ترافیک، گرهی از کار مردم باز شود تا مردم با آرامش و آسایش محیطی بیشتری به زندگی خود ادامه دهند.