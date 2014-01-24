چهارمین نشست هم اندیشی مداحان و شعرای نخبه در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نشست هم اندیشی مداحان و شعرای نخبه، پنچشنبه شب با حضور 150 مداح و شاعر آیینی نخبه از سراسر کشو ر و با حضور سردار نقدی رئیس بسیج مستضعفین در مشهد برگزار شد.

هدف از برگزاری این نشست سه روزه نمایش هماهنگی، انسجام، اتحاد، اهمیت و ظرفیت فرهنگی ستایشگران اهل بیت(ع)، بررسی چالش‌ها و مسائل حوزه ستایشگری اهل بیت(ع) است.

توسعه نظری ستایشگری اهل بیت(ع)، مسأله شناسی در این حوزه در راستای آسیب‌ها، انحرافات، فرصت‌ها و تهدیدها، اهمیت نقش مداحی و ضرورت تأسیس تشکیلاتی برای منصب مداحی از منظر مقام معظم رهبری از موضوعاتی است که در حاشیه چهارمین نشست هم اندیشی مداحان و شعرای نخبه به آن پرداخته می شود.

آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد، حجت‌الاسلام محمدکاظم راشد یزدی استاد اخلاق حوزه علمیه مشهد، حمیدرضا مقدم‌فر معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این نشست سخنرانی می کنند.

گفتنی است چهارمین نشست هم‌اندیشی مداحان و شعرای نخبه سوم تا پنجم بهمن ماه جاری در مشهد در حال برگزاری است.