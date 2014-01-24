پرواز تهران- کیش- بغداد بزودی دایر می شود

مهدی ذکایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برقراری این پرواز گفت: پرواز تهران- کیش- بغداد با هواپیمای 320 ایرباس شرکت هواپیمایی زاگرس انجام خواهد گرفت که در حال حاضر روزهای شنبه این پرواز از مسیر تهران به جزیره کیش و از جزیره کیش به بغداد و بلعکس مسافران را به صورت تورهای گردشگری به مدت یک هفته به بغداد در کشور عراق خواهد برد.

وی افزود: بخش خصوصی در حال زمنیه سازی پروازهای متنوع به کشورهای همسایه از جمله عراق است که با برقراری این پرواز مردم هر دو کشور مسلمان ایران و عراق می توانند برای سیاحت و زیارت عتبات عالیه به شهرهای زیارتی سفر کنند.