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۴ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۵۷

پرواز تهران- کیش- بغداد بزودی دایر می شود

پرواز تهران- کیش- بغداد بزودی دایر می شود

کیش - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت مدیره جامعه خدمات هوایی، مسافرتی وگردشگری کیش از پرواز تهران- کیش- بغداد وبلعکس در آینده نزدیک خبر داد.

مهدی ذکایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برقراری این پرواز گفت: پرواز تهران- کیش- بغداد با  هواپیمای 320 ایرباس شرکت هواپیمایی زاگرس انجام خواهد گرفت که در حال حاضر روزهای شنبه این پرواز از مسیر تهران به جزیره کیش و از جزیره کیش به بغداد و بلعکس مسافران را به صورت تورهای گردشگری به مدت یک هفته به بغداد در کشور عراق خواهد برد.

وی افزود: بخش خصوصی در حال زمنیه سازی پروازهای متنوع به کشورهای همسایه از جمله عراق است که با برقراری این پرواز مردم هر دو کشور مسلمان ایران و عراق می توانند برای سیاحت و زیارت عتبات عالیه به شهرهای زیارتی سفر کنند.

 

 

کد مطلب 2220231

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