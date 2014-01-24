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۴ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۵۹

تئاترهای "آردالیون" و "مضحکه دزدها" در كيش اجرا شد

تئاترهای "آردالیون" و "مضحکه دزدها" در كيش اجرا شد

کیش - خبرگزاری مهر: هنرمندان تئاتر کشور ارمنستان و ایران نمايش تئاتر "آردالیون" و "مضحکه دزدها" را در سالن خليج فارس مركز همايش هاي بين المللي كيش به روي صحنه بردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته پایانی سی ودومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر که در جزیره زیبای کیش در حال برگزاری است گروه نمایشی تئاتر از کشور ارمنستان متشکل از 9 هنرمند تئاتر این کشور نمایش "آردالیون" را به نویسندگی و کارگردانی ژیرایر داداسیان در جزیره کیش به اجرا گذاشتند که با استقبال هنر دوستدان تئاتر روبرو شد.

این نمایش تئاتر در سالن خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی جزیره کیش به روی صحنه رفت.

نمایش تئاتر ”مضحکه دزدها" دومین نمایش گروهی ایران بود که متشکل از بیست هنرمند از استان تهران در شامگاه روزهای چهارشنبه و پنج شنبه  دوم و سوم بهمن ساعت 20 در مرکز همایش های بین المللی کیش به اجرا گذاشته شد و توانست مخاطبان زیادی را به سالن نمایش بکشاند.

"مضحکه دزدها" نوشته پویان غفاری است و کارگردانی آن را سید عامل هاشمی بر عهده داشت.

سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در شامگاه سه شنبه 24 دی در سالن خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش گشایش یافت و تا روز پنجشنبه سوم بهمن در جزیره کیش ادامه پیدا کرد.

 

 

کد مطلب 2220234

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