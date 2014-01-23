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۴ بهمن ۱۳۹۲، ۰:۵۵

به‌خاطر ابهام در بحث مالی انتقال نیمار؛

رئیس باشگاه بارسلونا استعفا کرد/ دادگاه ساندرو روسل را احضار کرد

رئیس باشگاه بارسلونا استعفا کرد/ دادگاه ساندرو روسل را احضار کرد

ساندرو روسل رئیس باشگاه بارسلونا بعد از اینکه دادگاهی در اسپانیا تصمیم به بررسی جزئیات انتقال نیمار ستاره برزیلی به جمع آبی و اناری ها گرفت از سمت خود استعفا داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته (پنجشنبه) اعلام شد دادگاه عالی در اسپانیا از روسل رئیس باشگاه بارسلونا درخواست کرده برای پاسخگویی به مسائل مالی مربوط به انتقال نیمار به این تیم در دادگاه حاضر شود.

گفته می شود روسل از انتقال نیمار از سانتوس به بارسلونا منفعت مالی شخصی کسب کرده است. نیمار ژوئن سال گذشته با رقم 57.1 میلیون یورو از سانتوس به بارسا پیوست اما جزئیات مالی این انتقال با توافق طرفین فاش نشد.

موفقیتی که باشگاه در این چند سال داشته در کنار لحظاتی سخت و دشوار برای من و خانواده ام بوده است. بعضی تهدیدها و بعضی تهمت ها به من نسبت داده شده که همه مربوط به مسائل مللی است. همیشه گفته ام ما کاملا درست و قانونی در مسئله انتقال نیمار عمل کرده ایم.

کد مطلب 2220235

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