ولی الله افخمی راد در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت تعرفه واردات خودرو در سال 93 گفت: اعتقاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تمام کالاها از جمله خودرو این است که باید از صنایع نوپا حمایت شود تا تدریجا بتواند دوام پیدا کند و قابلیت رقابت با مشابه خارجی خود را به دست آورد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دیدگاه سازمان توسعه تجارت این است که روند تعرفه ها باید روند کاهشی باشد؛ چراکه تعرفه برای یک کالایی که امسال A است؛ نمی تواند در سال بعد به A + B تبدیل شود. این در خط و مشی سازمان توسعه تجارت ایران است.

وی تاکید کرد: تعرفه واردات خودرو در سال آینده افزایشی نخواهد بود و روند کاهشی خواهد داشت.

به گفته افخمی راد، تعرفه واردات خودرو اگر کاهشی نباشد، حداقل این است که افزایش نباید پیدا کند. این سیاست کلی است. بر همین اساس، نه تنها در مورد هیچ کالایی افزایش تعرفه نخواهیم داشت و نباید داشته باشیم، بلکه روند کاهشی در مورد تعرفه واردات در سال 93 پیگیری خواهد شد.