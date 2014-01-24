قباد شیوا شمع تولد 73 سالگیش را فوت کرد/ گرافیستی که از مریخ آمد

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته، پنج‌شنبه سوم بهمن‌ماه هنرمندان حوزه های مختلف هنرهای تجسمی در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) گرد هم آمدند تا در مراسم تولد قباد شیوا طراح گرافیک و هنرمند برجسته طراحی ایران حضور داشته باشند.

در ابتدای این مراسم فرزاد ادیبی از مدیران انجمن طراحان گرافیک با یادآوری این که شیوا برای انجمن طراحان گرافیک ایران چه زحماتی کشیده است به بیان برخی خاطرات خود از دیدارهایش با شیوا پرداخت.

در ادامه بهزاد شیشه‌گران، هنرمند نقاش و عضو اسبق هیات مدیره انجمن نقاشان ایران به روی صحنه رفت و گفت: خوشحالم که در روز تولد قباد شیوا در موزه امام علی (ع) هستم و از مدیریت موزه به خاطر این که برنامه‌ای ترتیب می‌دهد که هنرمندان در زمان حیاتشان مورد تجلیل قرار گیرند، تشکر می‌کنم.

وی در مورد ویژگی‌های شخصیتی شیوا گفت: او هنرمندی تاثیرگذار در جامعه تجسمی ماست اما باید اقرار کنیم که وی فردی است که بسیار صراحت لهجه دارد و این خصلت خوب اوست.

شیشه گران در پایان سخنانش بیان کرد: صراحت لهجه و رک بودن ویژگی‌ای است که در جامعه هنری امروز ما بسیار کم دیده می شود اما این ویژگی مقوله ای است که در قباد شیوا به وضوح نمایان است.

بیژن صیفوری، طراح گرافیک و از اعضای اسبق هیات مدیره انجمن طراحان گرافیک سحنران دیگری بود که در این مراسم گفت: امروز حتی دانشجویان سال اول و دوم طراحی گرافیک به نام خود پسوند طراح اضافه می‌کنند و یا خود را مدیر هنری می نامند در صورتی که به واقع این گونه نیست. ما تعداد کسانی که طراحی بدانند در ایران کم داریم.

وی افزود: قباد شیوا کسی است که به معنای واقعی هم طراح گرافیست است و هم دیزاینر. او همراه با نسلی وارد گرافیک شد که از تصویرگری به گرافیک وارد شده بودند.

صیفوری ادامه داد: او با زبان تصویرگرایانه خود کار گرافیک می کند و به همین خاطر طرح هایش در دنیایی که همه چیز صنعتی شده همیشه زیباست.

این هنرمند گرافیک خاطر نشان کرد: امروزه در دنیا طراحان گرافیک امریکا و لهستان نیز با همین نگاه تصورگرایانه به کار گرافیک می پردازند اما در طراحی گرافیک ایران کمتر کسی توانسته به این ویژگی دست یابد به جز معدود افرادی نظیر شیوا.

وی به تفسیر آثار شیوا و تطابقش با زندگی شخصی وی پرداخت و گفت: رنگ و برخوردی که در کارهای شیوا وجود دارد در زندگی شخصی او نیز هست. او در کنار سخت‌کوشی هایش و ابزارهای متنوعی که دارد طراحی و تصویرگری را به حد اعلا رسانده است.

صیفوری در پایان سخنانش گفت: در تاریخ طراحی گرافیک ایران افرادی چون قباد شیوا و هم‌دوره‌ای‌هایش نظیر مرتضی ممیز و فرشید مثقالی یک دوره کاری آفریدند و نامشان ماندگار خواهد بود.

تنها هنرمندان عرصه گرافیک نبودند که در این مراسم حضور داشتند بلکه جواد بختیاری نقاش، خوشنویس و هنرمند عرصه نقاشیخط نیز برای سخنرانی در مورد شیوا به روی صحنه رفت و گفت: یکی از مواردی که در بین هنرمندان ما به ندرت یافت می‌شود این است که هنرمند شخصیتش با کارش یکسان باشد اما شیوا از معدود هنرمندانی است که شخصیتش مانند کار اوست.

وی افزود: در این جمع ما چند نفر نفوذی داریم که باید در مورد آنها تحقیق و نتایج آن را اعلام کرد. سالها پیش جمعی از دانشمندان که تعدادی از دانشمندان لرستان نیز در میان آنها بودند جمع شده و تحقیقاتی کرده و ثابت کردند که آدم‌هایی در گره خاکی هستند که بیشتر از سن خود کار کرده اند. اسپیلبرگ، اسکورسیزی، ممیز، دهخدا، ادیسون، فردوسی و چندین نفر دیگر در این بررسی ها مشخص شدند و معلوم شد این افراد فرازمینی هستند زیرا خیلی بیشتر از سن خود کار کرده اند.

وی ادامه داد: قباد شیوا نیز یکی از این افراد است. من نمی دانم چگونه می شود فردی که 73 سال سن دارد این همه کار کرده باشد! مطمئنم که شیوا یا مریخی است یا اورانوسی و یا از بالا هدایت می شود زیرا کارهایش از نظر کمیت و کیفیت بسیار زیاد هستند.

بختیاری در پایان سخنان خود گفت: باید به احترام شیوا کلاه از سر برداشت.

عباس مشهدی زاده، هنرمند نقاش سخنران بعدی این مراسم بود که گفت: من از بابت چیزی خوشحالم که شاید همه شما تعجب کنید. خوشحالم و به شیوا تبریک می‌گویم که توانسته در این روز و در این ساعت چنین جمعیتی را به موزه امام علی (ع) بکشاند.

وی شیوا را یکی از چهره‌های دوست داشتنی هنر معاصر ایران دانست و بیان کرد: برای شیوا باید به اندازه کوه تبریک گفت زیرا او علاوه بر هنری که دارد فردی است که بسیار خوش خلق و رک است.

این فعال فرهنگی در پایان به اصلیت شیوا اشاره کرد و گفت: شیوا در میان هنرمندان تنها هنرمندی نیست که از همدان آمده است. او و افرادی چون زنده‌یادان جواد حمیدی و عربعلی شروه هنرمندانی بزرگ بودند که از همدان به تهران آمده و هنر خود را به ظهور رساندند.

بیژن بیژنی، هنرمند خوشنویس و خالق آلبوم موسیقی «نهانخانه دل» سخنران پایانی این مراسم بود که به ذکر خاطراتی که با شیوا در انتشارات سروش داشته پرداخت و شیوا را کسی دانست که در روند زندگی خوشنویسانه او تاثیر زیادی داشته است.

این هنرمند عرصه موسیقی و خوشنویسی گفت: در تمام سالهایی که با شیوا بودم از او چیز یاد گرفته‌ام و گرافیک ایران با نام صاحب نامانی چون شیوا زنده مانده است.

قباد شیوا سخنران پایانی این مراسم بود که به شوخی گفت دوست دارد همان پایین بنشیند و همه بیایند و بگویند که وی چقدر آدم خوبی است.

در این مراسم هدیه‌هایی از سوی موزه هنرهای معاصر تهران، معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، انجمن طراحان گرافیک ایران، سازمان زنان و نیز هدایایی از سوی افرادی چون جلیل رسولی، بابک گرمچی، حسین نوروزی و نیز تعدادی از دوستان شیوا به وی اهدا شد.

قباد شیوا دانش‌آموخته رشته نقاشی از دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا است و در سال ۱۳۴۵ فارغ‌التحصیل شد. پس از سال‌ها تجربه عملی در زمینه گرافیک فوق لیسانس خود را از دانشگاه pratt شهر نیویورک در سال ۱۳۵۹ اخذ کرد.

در طی چندین دهه فعالیت هنری٬ با خلق آثار بدیع توانست به نوعی گرافیک با ویژگی ایرانی دست یابد و آن را به دنیا معرفی کند، به دلیل همین ویژگی برخی از آثارش در موزه‌های مختلف جهان و مجموعه‌داران بین‌المللی جای گرفته‌است.

از فعالیت‌های جنبی او تأسیس بخش گرافیک در صدا و سیمای ایران در سال ۱۳۴۷، راه‌اندازی بخش گرافیک انتشارات سروش در سال ۱۳۵۰ است. او از مؤسسین انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، پایه‌گذار و برنامه‌ریز اولین دوسالانه پوستر تهران است. از دیگر فعالیت‌های او آموزش هنر گرافیک در دانشکده‌های معتبر تهران از سال ۱۳۵۵ تا به حال است.

او در طول سال‌ها تحصیل و کار حرفه‌ای آثار خود را در زمینه نقاشی، عکاسی و به‌خصوص گرافیک در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی از جمله انگلستان، فرانسه، آمریکا به تماشا گذاشته است. آثار او بارها در نشریات جهانی انتخاب و چاپ شده‌اند.

انجمن بین‌المللی طراحان گرافیک (AGI) او را به عنوان یکی از ۱۲ طراح گرافیک برتر جهان معرفی کرده و در حال حاضر در موسسه شخصی خود در امر مدیریت، مشاوره هنری و همچنین طراحی گرافیک در زمینه‌های مختلف، طراحی محیطی و نمایشگاهی فعالیت دارد.