تیم فوتسال ایران جهان مشهد مغلوب کشاورز قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر ، شامگاه پنجشنبه مسابقه فوتسال بین تیم های ایران جهان مشهد و کشاورز قزوین در مشهد برگزار شد که تیم میزبان در این بازی با نتیجه 3-2 مغلوب میهمانش کشاورز قزوین شد.

ایران جهان مشهد در این مسایقه خانگی توانست گل اول بازی را به ثمر برساند اما تیم میهمان پس از دریافت این گل با انجام یک بازی هجومی توانست با زدن سه گل پی در پی با نتیجه 3-1 نیمه اول مسابقه را به پایان برساند.

بازیکنان تیم ایران جهان که نیمه اول را با شکست به رختکن رفته بودند از ابتدای نیمه دوم به قصد جبران گل های خورده وارد میدان شدند که در نهایت توانستند فقط یکی از گل های خورده را جبران کنند تا این مسابقه با نتیجه 3-2 به نفع کشاورز قزوین پایان یابد.

همچنین تیم ایران جهان در این مسابقه یک پنالتی را از دست داد و یکی از بازیکنان کشاورز قزوین نیز به دلیل خطای شدید از بازی اخراج شد.

روح الله اسلامی سر مربی تیم فوتسال ایران جهان مشهد در پایان این بازی گفت: روز خوبی برای دروازه بان ما نبود، ما روی دو اشتباه فردی دروازه بان تیم مان گل خوردیم و تلاش بازیکنان تیم برای جبران گل های خورده بی ثمر ماند و ما هر چه زدیم به در بسته خوردیم.

مسابقه فوتسال بین تیم های ایران جهان و کشاورز قزوین در چهار چوب مسابقات لیگ دسته یک فوتسال کشور در سالن کوثر مشهد برگزار شد.