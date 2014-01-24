دانشگاه آزاد فاتح بازی بزرگ هفته/ آذرخودرو در خانه شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای سوپر لیگ کاراته باشگاه‌های ایران روز جمعه در سالن شهید حیدریان قم با دیدار حساس و دیدنی دانشگاه آزاد و آذرخودرو نوین قم پیگیری شد که در پی آن شاگردان احمد صافی به لطف در اختیار داشتن نفرات با تجربه‌تر در کومیته تیمی موفق به کسب پیروزی شد تا با صدر جدول رده‌بندی بازگردد. این دیدار با استقبال خوب علاقمندان به کاراته در قم مواجه شد. نزدیک به 500 تماشاگر تیم آذرخودرو را تشویق کرده و تعدادی از شاگردان عبدالحسینی هم تیم تحت مربیگری استاد خود را حمایت می کردند.

در این دیدار آذرخودر در کاتای تیمی و انفرادی رقیب دانشگاهی خود را شکست داد. داود شاهچراغی از آذرخودرو در کاتای انفرادی شهرجردی از دانشگاه آزاد را شکست داد و در کومیته تیمی هم بهنام قاسمی، جمشید حسینی و رضا خداشناس در ترکیب آذرخوردو مقابل دانشگاه آزاد که با ترکیب روشنی، تدین و صادقی‌فر به روی تاتامی آمده بود صاحب پیروزی شدند تا میزبان از حریف خود پیش بیافتد.

مبارزات کومیته با اهدای گل از سوی مسئولان دانشگاه آزاد به دباغیان سرمربی، امیر مهدیزاده قهرمان سال 2013 جهان و تمامی اعضای تیم آذرخودرو آغاز شد. در دو مبارزه انفرادی اول گنج‌زاده و حسنی‌نیا دو طلایی ایران در آخرین دوره مسابقات قهرمانی آسیا از دانشگاه آزاد به ترتیب مقابل دولت‌خانی و شایگان صاحب پیروزی شدند تا تیم خود را امیدوار به کسب پیروزی کنند. دیدار حسنی‌نیا و شایگان یکی از بهترین مبارزات سال‌های اخیر روی تاتامی لیگ بود که 24 امتیاز بین دو کاراته ردوبدل شد که سهم حسنی نیا 13 امتیاز بود و نماینده آذرخوردو هم 11 امتیاز کسب کند.

در این مبارزه سرعت امتیازگیری از سوی دو کاراته به حدی بود که داوران هم در برخی موارد از ثبت امتیاز جا مانده و در یک مورد زمانی که حسنی‌نیا 9 بر8 از حریف پیش بود مربیان آذرخودرو به ثبت نشدن یک امتیاز برای شایگان اعتراض داشتند که دقایقی باعث مختل شدن جریان دیدار دو تیم شد که با دخالت موثر و به موقع محسن آشوری دبیر فدراسیون جریان ختم به خیر شد. شایگان تا ثانیه‌های پایانی این مبارزه 11 بر 10 از حریف پیش بود که ضربه 3 امتیازی حسنی‌نیا نتیجه را 13 بر 11 به سود وی تغییر داد.

ذر ادامه امیر مهدیزاده قهرمان سال 2012 جهان با استفاده از تجربه بالا و تکنیک خود 2 بر يک هامون درفشی‌پور قهرمان سال 2013 آسیا وی یکی از بهترین‌های حال حاضر ایران را شکست داد. حسین سمندر از دانشگاه 4 بر 2 سعید علیپور و بهمن عسگری دیگر کاراته کای دانشگاه آزاد يک بر صفر ابراهیم حسن بیگی را شکست داد تا کار برای آذرخودرو سخت شود.

هادی داودآبادی از آذرخودرو برای مهدی سلطانی از دانشگاه 3 بر يک صاحب پیروزی شد تا همه چیز به آخرین مبارزه کشیده شود. آذرخودرو تا اینجای کار در نتیجه تیمی 13 بر 12 در مجموع کاتا و کومیته از حریف خود پیش بود و اگر سامان حیدری در پیکار با پورشیب به نتیجه تساوی دست پیدا می‌کرد، قمی‌ها پیروز از میدان خارج می‌شدند که پورشیب با استفاده از تجربه بالای خود اسیر جو سنگین سالن نشد و 3 بر یک حریف خود را شکست داد تا در نهایت دانشگاه 15 بر 13 حریف خود را شکست داد و عنوان قهرمانی نیم فصل را از آن خود کند.

این دیدار که تقابل بهترین‌های کاراته ایران بود با حضور چشمگیر تماشاگران جذابیت‌های بالایی داشت و کاراته کاها بدون ترس از حریف و از دست دادن امتیاز مبارزه کرده و با اجرای تکنیک‌های زیبای کاراته صحنه‌های دیدنی را خلق کردند. در واقع این مبارزه نمایشی بود از سطح بالای کاراته ایران که برنده و بازنده از اجرای آن رضایت داشتند.