فیلم های جشنواره فیلم فجر همزمان با تهران در زنجان اکران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر مقدم در حاشیه اکران فیلم "ترنج" در زنجان افزود: امسال برای اولین‌بار فیلم های جشنواره فجر هم‌زمان با تهران در زنجان از 15 تا 25 بهمن‌ماه اکران می‌شود.



وی افزود: این اتفاق زمینه‌ای خواهد بود تا ارتباط خوب و بیشتری از سوی عموم جامعه با فیلم‌های خوب و برگزیده صورت گیرد.



مقدم با اشاره به فیلم ترنج، تصریح کرد: مجتبی راعی از جمله کارگردانان و فعالان عرصه تهیه و ساخت فیلم است که با تولیدات سینمایی خود، جامعه را به سمت تعالی و رشد دینی می‌برد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، گفت: با تدابیری که معاونت فرهنگی هنری این اداره‌کل اندیشیده، در هر فصل شاهد برپایی چنین برنامه‌هایی با حضور برجستگان و منتخبان هنری خواهیم بود.



مقدم افزود: بیشتر سکانس‌های ترنج فیلم در زنجان فیلمبرداری شده و همچنین تعدادی از بازیگران زنجانی نیز در این فیلم حضور داشته‌اند که این مهم حرکت خوبی توسط کارگردان این فیلم بوده است امیدواریم در آینده نیز شاهد چنین اتفاقاتی باشیم.

همچنین یک منتقد سینما در خصوص فیلم "ترنج"با بیان اینکه ترنج یک فیلم معناگرا است گفت: در تولید سینمای معناگرا در غرب و شرق دو تفاوت عمده وجود دارد که در این آثار به خوبی قابل مشاهده هستند.

حمید دهقان‌پور افزود: سینمای دینی غرب را می‌توان به مثلثی تشبیه کرد که در سه ضلع آن خداوند، بشر و شیطان قرار دارند.

این منتقد افزود: اما سینمای دینی شرق را می‌توان به دایره‌ای تشبیه کرد که در آن خداوند در مرکز دایره قرار دارد و همه مخلوقات حول محور این دایره قرار گرفته‌اند.

دهقان‌پور با اشاره به فیلم ترنج تاکید کرد: این فیلم با یک فلش‌بک شروع می‌شود که در آن خانواده‌ای به خارج از شهر و برای تفریح رفته‌اند و تکنیک زیبای فیلم استفاده از فلش‌بک در فلش‌بک است.

این مؤلف کتاب‌های سینمایی افزود: این در حالی است که اگر کارگردان به درستی از این تکنیک (فلش‌بک در فلش‌بک) استفاده نکند، موجب سردرگمی و عدم ارتباط مخاطب با فیلم خواهد شد، در حالی که در ترنج وقایع این فیلم به راحتی قابل پیگیری هستند.



دهقان‌پور با بیان اینکه واژه مرگ به خوبی در این داستان به تصویر کشیده شده است، گفت: دو دنیای ناشناخته فراروی هر انسانی قرار دارد، دنیای قبل از تولد که با فن‌آوری روز تا حدی از این دنیا برای افراد شناسانده شده است و دنیای پس از مرگ که هنوز هم برای افراد رازآلود بوده و از ابهام ویژه‌ای برخورداراست.



وی با بیان اینکه کنستانتین نیز فیلمی با این مفهوم است که در غرب ساخته شده است، تصریح کرد: تعبیر کارگردان این فیلم از به تصویر کشیدن مرگ تعبیر زیبایی است، ولی باید توجه داشت نگاه نقادانه را می‌توان به هر یک از چارچوب فیلم از مضمون و محتوا گرفته تا ساختار و شخصیت‌ها ارتباط داد و باید گفت شاید صحنه‌ای از فیلم که در پاریس فیلم‌برداری شده بود چندان مورد نیاز نبوده و با توجه به سختی فیلم‌سازی در خارج از کشور حذف این سکانس از فیلم ضربه چندانی به ساختار آن وارد نمی‌کرد.