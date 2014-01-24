تیم همیاری زنجان مقابل ماهان سپاهان شکست خورد/عدم حضور تماشاگر پیروزی ماهان را تضمین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال همیاری زنجان عصر روز پنج شنبه در حالی در هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر باری دومین هفته پیاپی به دلیل حکم کمیته انضباطی دومین جلسه بازی خانگی بدون تماشاگر را تجربه می کند که تماشاگر پشت دردهای بسته سالن 6 هزار نفری امام خمینی(ره) مجموعه ورزشی اتنقلاب شهر زنجان تجمع کرده بودند.

عباس آقا کوچکی که در شروع بازی به برخی از بازیکنانی که تجربه بازی کمی در لیگ داشتند میدان داده بود در کواتر نخست با حساب 34 -10 بازی را به حریف خود واگذار کرد.

کواتر دوم روند حرکت تیم همیاری زنجان شکل منطقی و روبه جلو گرفت و توانست این تیم را با حساب 12-15 از حریف جلو بیاندازد ولی باز این تیم فولاد ماهان بود که با امتیاز مجموع 46-25 از حریف زنجانی خود پیش بود.



کواتر سوم نیز با امتیازگیری نیم زنجان روبه رو بود و بازیکنان همیاری توانستند9- 18 کواتر سوم را نیاز به سود خود پایان برسانند در این میان محسن صادق زاده که تیمش را در خطر می دیددر بسیاری زمان های بازی با اعتراضات مکرر سعی در تاثیرگذاشتن بر رای داوران داشت با اخطار روبه رو شد.



تیم بسکتبال همیاری زنجان در کواتر چهارم نیز بازی هوشمندانه و خوبی را از خود به نمایش گذاشتند و اگر دقت در پرتاپ های زیر تور بود و حمایت تماشاگران بود می توانست پیروز این میدان باشد به گونه ای که در کواتر چهارم با حساب 20-13 از حریف خود پیش افتاد ولی در مجموع تیم فولاد ماهان بود که با احساب 68- 63 این دیدار را به لطف نبود تماشاگران زنجانی به سود خود به پایان برد.

تیم بسکتباری همیاری زنجان در حال حاضر در هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال با در رده هفتم جدول رقابتها قرار دارد و این شانس را دارد جز هشت تیم راه یافته به مرحله حذفی باشد.