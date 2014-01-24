میزان پايين جمعيت استان سمنان نوعی تهديد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وكيلي عصر پنجشنبه در نشست اعضای بنیاد همیاری مردم و توسعه آموزش عالی استان سمنان كه در استانداري برگزار شد ضمن بيان اينكه خانواده یک فرزندی هویت خود را از دست می دهد اظهار داشت: تشويق جوانان به ازدواج ضروري است.

وي با تاكيد بر اينكه متاسفانه در حال حاضر سن ازدواج به 30 سال رسیده است افزود: اين امر موجب رشد منفي جمعيت خواهد شد.

استاندار سمنان وجود معتمدان و بزرگان شهر را بسيار مهم دانست و اظهار داشت: بزرگان و معتمدان موجب هويت بخشيدن، اعتبار و اعتماد شهر مي شوند.

وکیلی از بزرگان و معتمدان شهر خواستار تشويق سرمایه گذاران برای ساخت هتل در سمنان شد و افزود: احداث هتل پنج ستاره در سمنان موجب جذب گردشگر مي شود كه اين امر تحولي را در اقتصاد شهر ايجاد مي كند.

وی از حضور 25 هزار دانشجو در شهر سمنان خبر داد و گفت: البته این دانشجویان با خانواده خود قریب 75 هزار نفری می شوند.

استاندار سمنان با تاكيد بر آماده كردن فضای شهری برای این دانشجویان عنوان كرد: با ايجاد فضاي خوب اقامت در شهر براي دانشجويان و خانواده هاي آنها مي توان كمك بزرگي به اقتصاد شهر كرد.

وكيلي با اشاره به اين مطلب كه وجود دانشجويان براي شهر سمنان يك فرصت محسوب مي شود گفت: بايد شهر را براي ماندن دانشجوها در ايام تعطيل آماده كرد.

وي با بيان اينكه ايجاد اشتغال موجب سرمايه و پس انداز مي شود عنوان كرد: افرادي كه اشتغال ايجاد مي كنند، بسيجي محسوب مي شوند.

استاندار سمنان از اعضای بنیاد همیاری مردم و توسعه آموزش عالی استان سمنان خواستار ايجاد زیرساخت های پذیرش و فرهنگ مهاجرپذیری شد و افزود: شما بايد به عنوان معتمدان استان راهکار فضا سازی برای مهاجرپذیری را ارائه دهید.

وکیلی با اشاره به افق 1404مبني براينكه بايد جمعيت استان به يك ميليون و 500هزار نفر برسد تصريح كرد: اين استان در حال حاضر 600 هزار نفر جمعيت دارد.

وي از فراهم شدن روستاهاي استان از برق، آب، گاز، تلفن و بهداشت خبر داد و اظهار داشت: متاسفانه روستاها خالي از سكنه است.

استاندار سمنان ضمن ابراز نگراني از كمبود آب در استان، گفت: اين موضوع براي استان راهبردي است.

وكيلي در خاتمه با اشاره به انتقال آب براي كشاورزي تصريح كرد: هر متر مكعب هزينه اي بالغ بر 20 تا 30 هزار ريال دارد.