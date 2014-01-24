آموزش و پرورش همدان 59 میلیارد تومان به کارکنان خود بدهکار است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فولادوند عصر پنجشنبه در شورای آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه در حال حاضر 26هزار و 476نفر در قسمت های آموزش و پرورش استان همدان مشغول به کار هستند، گفت: طبق آمار داده شده از وزارت آموزش پرورش هم اکنون 58هزار نفر مازاد بر نیروی انسانی مورد نیاز در سیستم آموزش پرورش در کشور وجود دارد که بیش از دو هزارو پنج نفر آن مختص به استان همدان است.

وی با بیان اینکه در 19 منطقه آموزشی استان همدان 13 منطقه دارای پژوهش سرای دانش آموزی هستند، گفت: در حال برنامه ریزی برای ایجاد 80 پژوهش سرا در کشور برنامه ریزی شده که در سال 93 دو یا سه پژوهش سرا به استان همدان اضافه خواهد شد.

مدیرکل آموزش پرورش استان همدان در ادامه با اشاره به مطالبات پرسنل این مجموعه اظهار داشت: آموزش پرورش استان همدان تا پایان اسفند ماه 590 میلیارد ریال بدهکاری به کارکنان دارد که تا پایان سه ماه اول سال 93 بدهکاری این مجموعه به 850 میلیارد ریال خواهد رسید

فولادوند ادامه داد: از این بدهی 32 میلیارد تومان آن مربوط به پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 92 است.

فولادوند با اعلام آمادگی همکاری آموزش پرورش با اداره کل فنی حرفه ای برای افزایش آموزش رشته های مورد نیاز در بازار استان همدان درخواست کرد:باید 20 تا 30 درصد دانش آموزان به رشته فنی حرفه ای و کار ودانش سوق داده شوند.

وی با اشاره به اینکه هدفگذاری وزارت خانه آموزش و پرورش سوق دادن 50درصد دانش آموزان به این سمت است، اعلام کرد: تحقق این امر کمی دشوار خواهد بود.

وی همچنین با بیان اینکه 900 مدرسه همدان با اعتبار 40 میلیاردریال هوشمند شده اند ازکمبود های باقی مانده این طرح ابراز تاسف کرد.

مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس استان همدان نیز از حل شدن مشکلات گرمایشی در مدارس کل استان در زمستان امسال خبر داد.

ابراهیم امینی فرد از شهردار همدان درخواست مساعدت و همکاری در اجرای پروژه های عمرانی شامل جدول گزاری و آسفالت اطراف مدارس و تخفیف عوارض برنامه های ورزشی خارج از مدارس را داشت.

وی با بیان اینکه تمامی قبوض گاز مدارس پرداخت شده و در هشت روز آینده قبوض آبفا و برق تمامی مدارس استان پرداخت خواهد شد، بیان کرد: 300 پروژ عمرانی آموزشی در استان همدان در دست اجراست که خیرین 73 میلیارد ریال برای احرای این پروژه ها تقبل کرده اند.

مدیر کل فنی و حرفه استان همدان نیز در این جلسه از برگزاری پانزدهمین دوره المپیاد مهارت در استان همدان خبرداد و گفت: مهلت ثبت نام تا دهم بهمن ماه اعلام شده است.

علی مهرابی اضافه کرد: نفرات برتر در مرحله کشوی و پس از موفقیت در مراحل شهرستانی و استانی به مرحله جهانی که در سال 2015 در کشور برزیل برگزار خواهدشد، اعزام می شوند.

معاون پرورشی آموزش و پرورش استان همدان نیز در این جلسه در خصوص برنامه های دهه فجر گفت:در اولین روز دهه فجر امسال و مصادف با سالروز ورود امام خمینی( ره) به میهن اسلامی زنگ انقلاب در تمامی مدارس همدان نواخته خواهد شد.

حسن مظاهری همچنین از برگزاری سرود هم سرایان فجر با شرکت 1357 نفر از دانش آموزان همدانی در این ایام خبر داد و گفت: افتتاح برخی پروژه های آموزش و پرورش و حضور پر رنگ دانش آموزان و فرهنگیان در راهپیمایی روز 22 بهمن ماه از برنامه های مهم این دهه است.