شگفتی "پایتخت" در روز درخشش سلطانیان/ نفت برابر فولاد مبارکه پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای سوپر لیگ کاراته باشگاه‌های کشور روز گذشته با برگزاری 16 دیدار در سالن شهید حیدریان قم برگزار شد که علاوه بر دیدار جذاب و دیدنی دانشگاه آزاد و آذرخودرو، مبارزات ذاب و دیدنی دیگری هم برگزار شد که در توجه اهالی کاراته را جلب کرد. اوج این مسابقات غافلگیری دانشگاه آزاد مقابل لوله سبز آسیا یا همان تیم پایتخت بود. دانشگاه قبل از آنکه آماده دیدار بزرگ هفته با آذرخودرونوین قم شود، مقابل شاگردان عبدلی در تیم پایتخت صف آرایی کرد و 14 بر 12 بازنده تاتامی را ترک کرد.

پایتختی‌ها در کاتای انفرادی توسط فرید حقیقی صاحب پیروزی شدند و در کومیته هم میلاد تیغی، شاهین جعفری و پیمان سلطانیان رقبای خود را شکست دادند تا پایتخت سه امتیاز شیرین را به حساب خود واریز کند. سعید حسنی‌پور و میلاد یاری به همراه کاتای تیم هم برای دانشگاه آزاد صاحب پیروزی شدند. در این مبارزه شاهین جعفری در ادامه روند رو به رشد خود، حسین سمندر را شکست داد و پیمان سلطانیان کاراته کای کرمانشاهی پایتخت با قد و قوراه مناسب در پیکار با ذبیح‌الله پورشیب قهرمان آسیا یک مبارزه برتر را به نمایش گذاشت با اختلاف امتیاز پیروز شد. جالب اینکه سلطانیان پیش از اینکه وارد ورزش کاراته شود، یک والیبالیست بود.

در یکی از دیگر زا مبارزات جذاب روز گذشته دیدار مناطق نفت خیز جنوب و فولاد مبارکه سپاهان بود. نفتی که از ابتدای لیگ روی نوار شکست گام بر می‌داشتند، در این دیدار متفاوت ظاهر شده 20 بر7 فولاد مبارکه سپاهان قهرمان شش دوره لیگ را شکست دادند. نفتی‌ها در کاتای تیم یو انفرادی توسط اسفنديارپور ،موسوی و مبینی و در کومیته توسط قلی‌زاده، خسرو ، امیرحسینی و حسن بیگی صاحب پیروزی شد و هادی عرب و پیام مرادی هم برای فولاد به پیروزی دست يافتند. شاگردان کتیرایی و بهنام‌فر در تیم مناطق نفت خیز بعد از این دیدار جندی شاپور شیراز را نیز شکست دادند تا از انتهای جدول خود را جدا کنند.

نتایج کامل مسابقات انجام شده در رقابتهای سوپر لیگ کاراته:

هفته پایانی دور رفت:

آوای رزم 18 - جندی شاپور شیراز 8

صنعت برق هرمزگان صفر - آذرخودرونوین قم 28

مناطق نفت خیزجنوب صفر - دانشگاه آزاد اسلامی 28

شهید داورزنی قرچک 7 - باشگاه پرهام 21

لوله سبز آسیا 14 - دانشگاه آزاد اسلامی 12

مناطق نفت خیرجنوب 20 - فولادمبارکه سپاهان 7

شهید داورزنی قرچک صفر - آوای رزم 28

صنعت برق هرمزگان 16 - باشگاه پرهام 12

آذرخودورنوین قم 13 - دانشگاه آزاد اسلامی 15

مناطق نفت خیزجنوب 23 - جندی شاپور شیراز 4

لوله سبزآسیا 19 - فولادمبارکه سپاهان 6



هفته نخست دور برگشت:

دانشگاه آزاداسلامی 25 - آوای رزم 3

باشگاه پرهام 20 - جندی شاپورشیراز 7

آذرخودورنوین قم 28 - مناطق نفت خیزجنوب صفر

شهید داورزنی قرچک صفر - لوله سبز آسیا 28

فولادمبارکه سپاهان 16 - صنعت برق هرمزگان 11



جدول رده بندی تا پایان هفته نخست دور برگشت:

1-دانشگاه آزاد اسلامی/ 27 امتیاز تیمی و 240 امتیاز انفرادی

2-آذرخودرو نوین قم/ 27 امتیاز تیمی و 221 امنیاز انفرادی

3- لوله سبز آسیا/24 امتیاز تیمی و 177 امتیاز انفرادی

4-فولادمبارکه سپاهان/ 18 امتیاز تیمی و 143 امتیاز انفرادی

5-باشگاه پرهام/15 امتیاز تیمی و 148 امتیاز انفرادی

6-آوای رزم/ 12 امتیاز تیمی و 122 امتیاز انفرادی

7-صنعت برق هرمزگان/9 امتیاز تیمی و 100 امتیاز انفرادی

8-مناطق نفت خیزجنوب/6 امتیاز تیمی و 171 امتیاز انفرادی

9-جندی شاپورشیراز/ 6 امتیاز تیمی و 63 امتیاز انفرادی

10-شهیدداورزنی قرچک/ صفر امتیاز تیمی و 25 امتیاز انفرادی