به گزارش خبرنگار مهر، عباس طاهران‌پور شامگاه پنج‌شنبه در نشست جمع بندی ویژه برنامه‌های ستاد بزرگداشت ایام الله پیروزی انقلاب اسلامی شهرستان دامغان که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار ‌شد اظهار‌ داشت: باید بکوشیم برنامه‌های برای گرامی‌داشت این روزهای بزرگ تدوین شود که ارزش‌ها و اهداف متعالی انقلاب ملت غیور ایران را بیش از پیش به نسل جوان جامعه معرفی کند.

وی با بیان اینکه ما همه مدیون این انقلاب هستیم، خاطر‌نشان کرد: مردم ایران صاحبان اصلی انقلابی هستند که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به‌وجود آورده و بی‌تردید آنها به‌عنوان ولی نعمتان ما در تمامی عرصه‌ها همچون 35 سال گذشته فعالانه حضور می‌یابند و جشن‌های مردمی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را باشکوه‌تر از گذشته برگزار می‌کنند.

معاون فرماندار شهرستان دامغان حضور پر‌رنگ و سرشار از آگاهی مردم این شهرستان در تمامی برنامه‌های عبادی، سیاسی و ملی را زبانزد و نشانه ولایت‌مداری مردم این خطه دانست و افزود: مسئولان و کارکنان دستگاه‌های دولتی باید با تأسی از عامه مردم، صف شکن حضور در برنامه‌های بزرگداشت دهه فجر و دیگر برنامه‌های ملی و مذهبی و الگویی برای نسل جوان و نوجوان جامعه باشند.

پاسداشت ایام پیروزی انقلاب اسلامی یک وظیفه همگانی است

مسئول ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان دامغان نیز در این جلسه برهمکاری بیشتر مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی با این ستاد تأکید کرد و گفت: باید هر‌آنچه در توان داریم را خالصانه به‌کار بندیم و تلاش جهت برگزاری آئین‌هایی باشکوه، پرمحتوا، سودمند و شایسته نام و جایگاه انقلاب اسلامی را یک وظیفه همگانی بدانیم.

حجت الاسلام سید جعفر میر علی‌اکبری تصریح کرد: اهمیت برگزاری برنامه‌های در خورشأن ایام الله دهه فجر از نظر سیاسی و اجتماعی بر هیچ یک از مدیران و خادمان ملت در دستگاه‌های اجرایی پوشیده نیست و نباید از یاد ببریم که این حرکت‌ها تلاشی جهت ادای دین به انقلاب و امام راحل و تجلیل از ایثار و رشادت‌های شهدای والامقام ایران اسلامی است.

در این جلسه لیستی مشتمل بر 48 برنامه برگزیده ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی دامغان از بین برنامه‌های ارائه شده از سوی دستگاه‌های اجرایی این شهر ارائه و در باب نحوه برگزاری برخی از این ویؤه برنامه‌ها از جمله مراسم سالروز ورود حضرت امام(ره) در میدان امام خمینی(ره)، نواختن زنگ انقلاب در مدارس، مراسم ویژه شب 22 بهمن‌ماه و راهپیمایی روز پیروزی انقلاب اسلامی و اجرای تئاتر گروه هنری آسمان در طول ایام الله دهه فجر در تالار منوچهری دامغان بحث و تصمیم گیری شد.

در این جلسه مقرر شد راهپیمایی روز 22 بهمن ساعت 10:30 صبح از میدان شهدا به سوی میدان امام خمینی(ره) دامغان برگزار شود، سخنرانی یکی از شخصیت‌های برجسته کشوری و اجرای سرود توسط جمع کثیری از دانش آموزان برنامه‌های پیش بینی شده برای بخش پایانی این راهپیمایی خواهد بود.

برپایی نمایشگاه‌های متعدد با موضوعات متنوع، نور افشانی، مسابقات فرهنگی، ورزشی و هنری، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، مراسم میثاق با شهدا ویژه خواهران همزمان با روز وفات حضرت معصومه(س) در سالن خوارزمی دانشگاه آزاد اسلامی، شب شعر و مراسم معنوی شبی با قرآن از جمله برنامه‌های شاخص پیش بینی شده از سوی ستاد بزرگداشت دهه فجر شهرستان دامغان است.