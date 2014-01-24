تعهد خیرین مدرسه ساز استان سمنان برای ساخت 124 واحد آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی عصر پنجشنبه در دیدار اعضای انجمن خیرین مدرسه ساز استان سمنان با بیان اینکه از 124 واحد آموزشی که خیرین مدرسه ساز استان سمنان برای ساخت متعهد شده اندافزود: 100 واحد تحویل شده و باید کمک شود تا مابقی این مدارس نیز آماده و نیازهای آموزش و پرورش نیز چه از نظر کمبود فضای آموزشی و چه از نظر مقاوم سازی مرتفع شود.

وي تصريح كرد: تمام معلمان و مربيان در حوزه آموزش و پرورش بايد شيوه‌هاي صحيح تبليغ دين مبين اسلام را فرا گيرند چرا كه آموزش اين امور يك كار تخصصي است و نياز به مطالعه دقيق دارد.

استاندار سمنان با تاکید بر اینکه بايد طبق آخرين شيوه‌هاي يادگيري و آموختن، دانش‌آموزان را از مقاطع پيش‌دبستاني و ابتدايي با مفاهيم قرآني تربيت كنيم گفت: يادگيري قرآن كريم با انس و تربيت با قرآن كاملاً متفاوت بوده و انساني كه با قرآن تربيت شده، هميشه با قرآن مأنوس و همراه است.

وکیلی با تجلیل از تلاش های خیرین مدرسه ساز در توسعه فضاهای آموزشی استان گفت: خیرین با نیات خدایی مدرسه می سازند و خروجی مدارس خیرساز، نخبگان و عالمان هستند.

وی با تاکید بر اینکه ارزش کار خیر به نیت است نه کمیت افزود: خیرین مدرسه ساز، قدم در راهی گذاشته اند که از خود باقیات و صالحات به جای می گذارد.

استاندار سمنان افزود: اگر در این مدارس یک دانش آموز لفظ مقدس "بسم الله" یا یک "صلوات" را بر زبان جاری کند و یا یک "حسنه" را بیاموزد تا دنیا، دنیا است برای شما باقیات و صالحات به جا می گذارد.

وکیلی، خیرین مدرسه ساز استان سمنان بر تلاش بیشترین خیرین در توسعه فضاهای آموزشی و ... تاکید کرد.

وی نقش خیرین را در توسعه فضاهای آموزشی بسیار مهم خواند و گفت: مدرسه سازی کاری خداپسندانه و مورد رضایت الهی است.

وکیلی همچنین در خاتمه، ثواب مدرسه سازی را بسیار عظیم خواند و اظهار داشت: خیرین با این اقدام خود تا دنیا دنیاست در ثواب آن سهیم و شریک هستند.