به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنایی عصر پنجشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیران عامل جدید و قدیم شهرک‌های صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: تغییرات در هر دولتی امری طبیعی است ولی مهم این است که این تغییرات مدیریتی در راستای منافع مردم و دولت باشد.

وی بیان کرد: در شهرک‌های صنعتی یکی از کارهای مهمی که باید پیگیری شود، افزایش سهم صنعت از تولید ناخالص ملی است که این هدف محقق نمی‌شود جز اینکه این سازمان به یک سازمان چابک و فعال تبدیل شود.

وی توسعه زیرساخت‌های صنعتی و حرکت شهرک‌های صنعتی متناسب با با تغییرات و تحولات جهان را از دیگر وظایف مهم شهرک‌های صنعتی دانست و گفت: باید مدیریت بر این شرکت به گونه‌ای باشد که تصدی‌گری‌ها کاهش یابد.

محنایی گفت: تا زمانی که راه‌اندازی خوشه‌های صنعتی و تمرکز صنایع مرتبط در کهگیلویه و بویراحمد محقق نشود، وضع بیکاری و اشتغال ما تغییری نخواهد کرد.

این مسئول ارشد در کهگیلویه و بویراحمد، دولت تدبیر و امید را متعلق به همه مردم دانست و گفت: نباید شهروندی در پشت درب اتاق مدیری فکر کند که این مدیر از یک جناح خاص است و متعلق به این نظام نیست.

وی با تشریح روند انتخاب "سهراب بنام" به عنوان مدیرعامل جدید شرکت شهرک‌های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: مدیر جدید یکی از تحصیل‌کرده‌های متعهد و متخصص این استان است که دارای تجارب ارزشمند مدیریتی و تخصصی است.

محنایی به دوران مدیریت بنام، در مدیریت برنامه و بودجه و نوسازی مدارس استان مرکزی اشاره کرد و ادامه داد: یکی از ویژگی‌های قابل توجه مدیر جدید، مقبولیت او در میان جامعه مهندسان و کارشناسان این استان است.

وی تجربه کار در سطوح ملی و خارج از استان را از جمله ویژگی‌های او برشمرد و تصریح کرد: اگر مجموعه این سازمان و صنعتگران این استان همکاری لازم را با او داشته باشند، شاهد تغییرات و تحولات مثبت در بخش صنعت این استان خواهیم بود.

معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: بدون شک خبرنگاران مانند هر مدیر دیگری، عملکرد و برنامه‌های او را نیز رصد خواهند کرد.

وی همچنین جمالیان‌، مدیر سابق این شرکت را جوانی پر انرژی خواند و گفت: او هم همه تلاش خود را برای موفقیت انجام داده که از زحمات او قدردانی می‌کنیم.

به گزارش مهر، در این مراسم داخلی، از زحمات فضل الدین جمالیان تقدیر و سهراب بنام به عنوان مدیر جدید این شرکت معرفی شد.