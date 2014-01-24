به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدحسن ابوترابی‌فرد شامگاه پنجشنبه در مراسم سالیاد ابوشهیدین آقا بزرگ نیاز آذری والد نماینده بابل و یادمان چهارشهید بیت نیاز آذری در مسجد کتی غربی بابل اظهار داشت: دیروز حتی در زمان جنگ سرد، جنگ شمال و جنوب، اعمال اراده قدرتهای بزرگ در سرنوشت همه کشورها و ملل همراه بوده و به کسی اجازه مباحثه نمی دادند. تصمیم می گرفتند و اجرا می کردند. نقشه جنگ را به خواست خود تغییر می دادند و از دولتی اجازه نمی گرفتند.

نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه امروز شش کشور قدرتمند اقتصادی، سیاسی، نظامی و هسته ای جهان با ایران پای میز مذاکره می نشینند نشان از قدرت ایران به پاس فداکاری شهداست.

ابوترابی فرد اظهارداشت: در قلب توطئه ها نقش ایران در خنثی شدن استکبار در تمام کشورها از جمله کشورهای شرقی و غربی، فلسطین، لبنان، سوریه و بحرین کاملا هویداست.

ابوترابی بیان داشت: این انقلاب با ملائک الهی یاری شد گرچه ما یاری ملائکه را حس نمی کنیم ولی در متن انقلاب شاهد آن بودیم، رزمندگان حمایت خدا و یاری ملائک را بارها تجربه کردند.

وی با اشاره اینکه اسرا حتی حسرت یک آه را به دل دشمن گذاشتند گفت: نمایندگان صلیب سرخ عنوان کردند اسرا ایران در دل اردوگاه های صدام یک جمهوری اسلامی تشکیل دادند که فقط پرچم ایران را نداشت.

وی اذعان داشت: تردید نداشته باشید که ایمان به خدا و استقامت در راه خدا نه جای خوف دارد ونه حزن بلکه بشارت به وعده الهی است.

ابوترابی فرد اظهارداشت: بهشت دنیا همان لیاقت بندگی خداست، بهشت دنیایی آقا بزرگ نیازآذری برخورداری از اخلاق نیکو، قلبی مهریان، امید به لطف پروردگار ، وجود فرزندان صالح و خانواده متدین بود اما پاداشی که خداوند برای آخرت این پدر شهیدان در نظرگرفته چیز دیگری است.

وی به مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور اشاره کرد و گفت: این مشکلات همیشه بوده مهم این است که مسیر حرکت ما به سمت اقتدار نظام و رفع این مشکلات است.

این مسئول تصریح کرد: در سایه استقلال سیاسی، اقتدار و نوآوری علمی، تولید دانش، اقتصاد مبتنی بر نوآوری علمی و استفاده شایسته از فناوری های نوین،بر مشکلات اقتصادی فائق آمده و در سایه تلاش و کار مبتنی برعلم و مدیریت منابع انسانی، ارزی، ریالی و در سایه استفاده از تجارب سه دهه گذشته راه برای رسیدن به اقتدار اقتصاد بالنده در شان جمهوری هموار خواهد شد.