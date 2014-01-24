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۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۲۳

حجت الاسلام ابوترابی فرد:

ایران قدرت برتر بین‌المللی شده است/ چانه زنی قدرتها با ایران

ایران قدرت برتر بین‌المللی شده است/ چانه زنی قدرتها با ایران

بابل - خبرگزاری مهر: نایب رئیس اول مجلس شوری اسلامی گفت: تاریخ بخصوص در سه دهه اخیر به یاد ندارد که قدرت های استکباری با کشوری وارد مذاکره شوند و با او چانه بزنند ولی امروز رشادت شهدا، ایران را قدرت برتر بین المللی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدحسن ابوترابی‌فرد شامگاه پنجشنبه در مراسم سالیاد ابوشهیدین آقا بزرگ نیاز آذری والد نماینده بابل و یادمان چهارشهید بیت نیاز آذری در مسجد کتی غربی بابل اظهار داشت: دیروز حتی در زمان جنگ سرد، جنگ شمال و جنوب، اعمال اراده قدرتهای بزرگ در سرنوشت همه کشورها و ملل همراه بوده و به کسی اجازه مباحثه نمی دادند. تصمیم می گرفتند و اجرا می کردند. نقشه جنگ را به خواست خود تغییر می دادند و از دولتی اجازه نمی گرفتند.

نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه امروز شش کشور قدرتمند اقتصادی، سیاسی، نظامی و هسته ای جهان با ایران پای میز مذاکره می نشینند نشان از قدرت ایران به پاس فداکاری شهداست.

ابوترابی فرد اظهارداشت: در قلب توطئه ها  نقش ایران در خنثی شدن استکبار در تمام کشورها از جمله کشورهای شرقی و غربی، فلسطین، لبنان، سوریه و بحرین کاملا هویداست.

ابوترابی بیان داشت: این انقلاب با ملائک الهی یاری شد گرچه ما یاری ملائکه را حس نمی کنیم ولی در متن انقلاب شاهد آن بودیم، رزمندگان حمایت خدا و یاری ملائک را بارها تجربه کردند.

وی با اشاره اینکه اسرا حتی حسرت یک آه را به دل دشمن گذاشتند گفت: نمایندگان صلیب سرخ عنوان کردند اسرا ایران در دل اردوگاه های صدام یک جمهوری اسلامی تشکیل دادند که فقط پرچم ایران را نداشت.

وی اذعان داشت: تردید نداشته باشید که ایمان به خدا و استقامت در راه خدا نه جای خوف دارد ونه حزن بلکه بشارت به وعده الهی است.

ابوترابی فرد اظهارداشت: بهشت دنیا همان لیاقت بندگی خداست، بهشت دنیایی آقا بزرگ نیازآذری برخورداری از اخلاق  نیکو، قلبی مهریان، امید به لطف پروردگار ، وجود فرزندان صالح و خانواده متدین بود اما پاداشی که خداوند برای آخرت این پدر شهیدان در نظرگرفته چیز دیگری است.

وی به مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور اشاره کرد و گفت: این مشکلات همیشه بوده مهم این است که مسیر حرکت ما به سمت اقتدار نظام و رفع  این مشکلات است.

این مسئول تصریح کرد: در سایه استقلال سیاسی، اقتدار و نوآوری علمی، تولید دانش، اقتصاد مبتنی بر نوآوری علمی و استفاده شایسته از فناوری های نوین،بر مشکلات اقتصادی فائق آمده و در سایه تلاش و کار مبتنی برعلم و مدیریت منابع انسانی، ارزی، ریالی و در سایه استفاده از تجارب سه دهه گذشته راه برای رسیدن به اقتدار اقتصاد بالنده در شان جمهوری هموار خواهد شد.

کد مطلب 2220273

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