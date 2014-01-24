جهانبازی داور دیدار حساس تراکتورسازی و ملوان بندر انزلی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای باقی مانده از هفته بیست و چهارم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور، جام خلیج فارس روز یکشنبه برگزار خواهد شد که در یکی از این بازی ها تیم تراکتورسازی تبریز در انزلی میهمان تیم ملوان این شهر خواهد بود.

بر اساس اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال کشورمان این را که بین تیم های ششم و هفتم جدول برگزار خواهد شد، یدالله جهانبازی قضاوت خواهد کرد.

در این بازی جهانبازی را در امر قضاوت سعید زارع و حسن توماری یاری می کنند. محمدرضا فغانی داور چهارم این دیدار است و علی نقی مصطفی نژاد بر عملکرد تیم داوری نظارت خواهد کرد.

دیدار دو تیم از ساعت 14:30 روز یکشنبه ششم بهمن برگزار خواهد شد.

تراکتورسازی با 37 امتیاز در رده ششم جدول قرار دارد و ملوان بندرانزلی با 34 امتیاز در رده هفتم ایستاده است.