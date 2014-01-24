تکمیل سد گلورد نیازمند 120 میلیارد تومان اعتبار است/ هیچ پروژه ای درنکا راکد نماند

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی مقیمی شامگاه پنجشنبه در نشست بررسی مشکلات روستاهای شهرستان اظهار داشت: در روستای کوهسارکنده 25معضل درحوزه کشاورزی عمرانی وفرهنگی وورزشی بیان شد که عمده ترین این مشکلات شکسته شدن سردهنه آب منطقه ای،مورد استفاده قرارنگرفتن 60هکتار از اراضی کشاورزی به دلیل کمبود آب وهمچنین حفر چاه می باشد.



وی سرکشی به روستاهای منطقه وبررسی مشکلات مردم را از وظایف اساسی وپایه ای نمایندگان برشمرد.



مقیمی با اشاره به تقسیم بندی شهرستان نکا به 10محله ابراز داشت:با تقسیم بندی این ده محله به بررسی مشکلات مردم در روستاها وشهر می پردازیم.



وی همچنین افزود:در ماه گذشته در منطقه پی رجه مشکلات14روستای نکا را مورد بررسی وپیگیری قرار دادیم.



نماینده مردم نکا –بهشهر-گلوگاه درمجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود اعتبارات دراستان گفت:بادارا بودن پروژه های مهم وناتمام درنکا و با وجود مشکلات در 125روستای تابع شهرستان هنوز هیچ پروژه وطرحی به دلیل کمبود اعتبارات راکد نمانده چراکه مابه دنبال پیشرفت وتوسعه در شهرستان ها می باشیم وبه هرطریقی درپی برطرف نمودن مشکلات مردم هستیم.



مقیمی با اشاره به بودجه عمرانی کشور در سال 91بیان کرد: در سال گذشته 35 میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص داده شد که این بودجه در بخش عمرانی امسال به 57هزار میلیارد تومان رسید.



وی افزود:از بودجه ابلاغ شده کشور 40میلیارد تومان به صورت نقد ومابقی اعتبارات به صورت اوراق بهادار محقق می شود.



نماینده مردم نکا –بهشهر-گلوگاه درمجلس شورای اسلامی بودجه عمرانی استان مازندران را 313میلیارد تومان برشمرد وسهم شهرستان نکا از این اعتبارات 10میلیارد و700 میلیون است که تاکنون تنها 700میلیون تومان دربخش عمرانی تحقق یافت.



گلورد 120 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

مقیمی بابیان اینکه سد گلورد گره گشای کمبود آب در مناطق روستایی مازندران است اذعان داشت: اتمام پروژه سد گلورد نیازمند 120میلیارد تومان اعتبارات است با توجه به فرصتهای ملی وبودجه های استانی ما 100میلیارد تومان کم داریم.



وی ادامه داد:طی رایزنی های متعدد در وزارتخانه وبا بازدیدهای مکرر مسئولین ارشد استانی وکشوری 100میلیارد تومان از طریق اوراق مشارکت به این طرح اختصاص داده شد.



نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برطرف نمودن مشکلات آب منطقه ای گفت:سدگلورد 107میلیون مترمکعب آب را درخود جای داده ومشکل آب25 هزار هکتار از اراضی کشاورزی سطح زیر کشت 3شهرستان شرق مازندران را تامین می کند.



مقیمی همچنین یکی از بارزترین اهداف احداث سدگلورد را مهار آب سطحی، رفع سیلاب ها وتامین آب شرب مناطق روستایی وشهری دانست.



وی همچنین دربحث اشتغال جوانان روستای کوهسارکنده بیان کرد:این روستا پتانسیل های فراوانی درخصوص اشتغال جوانان دارد وبرای رفع مشکل اشتغال روستائیان باید شرکت تعاونی در روستا تشکیل شود.



مقیمی با اشاره به جنگل کوهسارکنده به عنوان منطقه گردشگری وتوریستی در نکااظهار کرد:در این منطقه با پتانسیل های فراوان گردشگری می توانید این منطقه را به بهترین نقطه گردشگری وتوریستی تبدیل کنید.



نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی برحل هرچه سریعتر مشکلات آب شرب منطقه از طریق تعمیر وبازسازی شبکه لوله کشی روستایی وهمچنین حفر چاه جدید در روستا تاکید کرد.