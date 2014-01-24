عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- رئیس جمهوری اوکراین در پی تهدید مخالفان برای تشدید اعتراضات خود دستور نشست فوری پارلمان را صادر کرد.

- دو سوم مردم آمریکا معتقدند که در سالهای اخیر، شکاف میان فقیران و ثروتمندان در این کشور افزایش یافته است

- شورای امنیت خواستار توقف اقدامات خشونت آمیز در سودان جنوبی شد.

- اخضرالابراهیمی نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه، با هیئتهای اعزامی از سوی دولت سوریه و مخالفان سوری دیدار کرد.

- درگیری ها در شمال رام الله به زخمی شدن یک نظامی صهیونیست و زخمی شدن چهار فلسطینی منجر شد.

- اوباما از برقراری آتش بس در سودان جنوبی استقبال کرد.

- آلمان و اردن راههای تقویت همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم و جنایت را بررسی کردند.

- گزارش کمیته داخلی در کنگره ملی لیبی از کشته شدن 643 نفر در این کشور طی سال 2013 و از هم گسیختگی امنیتی حکایت می کند.

- یک منبع امنیتی در استان کرکوک از کشته شدن فرمانده شورای بیداری در حمله افراد مسلح به منزلش خبر داد.

- یک مسئول سازمان ملل متحد درباره وخامت اوضاع امنیتی در دارفور سودان هشدار داد.

- وزیر دفاع عراق تاکید کرد هر خانه یا مسجدی که افراد مسلح در آن پناه گیرند، هدف نیروهای امنیتی و عشایر خواهد بود.

- چهار سرباز ارتش لیبی در سبها کشته شدند. طرفداران رژیم سابق لیبی، مواضع این افراد را گلوله باران کرده بودند.

- دو جنگنده رژیم صهیونیستی، بار دیگر حریم هوایی لبنان را نقض کردند.

جنبش جهاد اسلامی، تصمیم آمریکا مبنی بر قرار دادن زیاد النخاله معاون دبیرکل این جنبش در فهرست شخصیتها و سازمانهای تروریستی را محکوم کرد.

- اسماعیل هنیه تاکید کرد مقاومت هرگز از اسیران فلسطینی دست نخواهد کشید.

- سازمان ملل متحد اعلام کرد تعداد آوارگان سودان جنوبی از 20 هزار نفر فراتر رفته است.

- پنج نظامی ارتش عراق در حمله افراد مسلح در شمال بغداد کشته و زخمی شدند.

- سه نفر در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در یمن کشته شدند.

- آمریکا طرحهایی برای آموزش نیروهای عراقی در خاک اردن وضع می کند.

- جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد بشار اسد هنوز آماده کناره گیری نیست.

- ارتش لبنان تلاش تروریستها برای نفوذ از خاک سوریه را ناکام گذاشت.