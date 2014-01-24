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۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۴۵

نیل پاتریک هریس مرد سال هاروارد شد

نیل پاتریک هریس مرد سال هاروارد شد

نیل پاتریک هریس بازیگر آمریکایی به عنوان مرد سال هاروارد در سال 2014 و به عنوان برنده جایزه «پودینگ فوری» انتخاب شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، بازیگر مجموعه تلویزیونی «ملاقات با مادر» این جایزه را از قدیمی‌ترین سازمان سینمایی کشور دریافت می‌کند.

این جایزه که در تاریخ 7 فوریه به هریس اهدا می شود پیش از این به چهره های مشهوری چون کلینت ایستوود، تام کروز، رابرت دنیرو، استیون اسپیلبرگ، هریسون فورد، آنتونی هاپکینز، بروس ویلیس، جیسون سیگل و کیفر ساترلند اهدا شده است.

پیش از این هلن میرن به عنوان برنده زن سال این جایزه معرفی شده بود. او جایزه اش را در مراسمی ویژه در تاریخ سی ام ژانویه دریافت خواهد کرد.

این جایزه که از سال 1951 تاسیس شده با نام مراسم درست کردن پودینگ که از سال 1888 تاسیس شده و در هاروارد برگزار می شود، گره خورده است.

این بازیگر و کارگردان 40 ساله برای اولین بار در سال 1988 در فیلم «قلب کلارا» در برابر دوربین ظاهر شد. 

کد مطلب 2220299

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