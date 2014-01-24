هیئت بدمینتون کرمانشاه نتیجه را مقابل شهید رجایی قزوین واگذار کرد

شهرام کهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم های بدمینتون کرمانشاه و شهید رجایی قزوین شامگاه پنجشنبه در قزوین به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان تیم کرمانشاه با نتیجه "چهار بر یک" مقابل حریف خود متحمل شکست سنگینی شد.

وی افزود: بازیکنان تیم هیئت کرمانشاه در این دیدار نتوانستند بازی خوبی را از خود به نمایش بگذارند و مقهور بازی خوب حریفی شدند که از بازیکنان با تجربه زیادی سود می برد.

کهریزی ادامه داد: کرمانشاه تیمی جوان و بومی را روانه مسابقات کرده و امیدوارم در ادامه کار بتوانند مقابل حریفان بازی های به مرتاب بهتری را به نمایش بگذارند.

رئیس هیئت بدمینتون کرمانشاه عنوان کرد: تیم کرمانشاه از پنج مسابقه ای که تاکنون در لیگ برگزار کرده صاحب دو پیروزی مقابل شهید شهریاری زنجان و شهرداری جهرم کسب کرده و نتیجه سه دیدار دیگر خود مقابل گاز تهران، هیئت بدمینتون گنبد و شهید رجایی قزوین واگذار کرده است.

کهریزی در پایان گفت: امیدوارم با سعی و تلاش بازیکنان و حمایت های بیشتر مسئولین در ادامه شاهد نتایج بهتر و آبرومندانه تری از نماینده کرمانشاه در مسابقات لیگ برتر بدمینتون باشیم.