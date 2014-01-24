سی امین حکم وزیر بهداشت/ تغییر رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در این حکم یادآور شده است: از جنابعالی انتظار دارم با استفاده از توان تخصصی و کارشناسی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه و استفاده از ظرفیت منابع بالقوه سایر بخشهای حوزه ماموریت خود اقدامات زیر را انجام دهید:

1- تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت مردم بویژه محرومین و نیازمندان.

2- ارتقاء برنامه های جاری حوزه های بهداشتی درمانی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی.

3- صیانت از منابع انسانی، فیزیکی و مالی.

4- عملیاتی کردن برنامه پنجم توسعه و برنامه سلامت دولت يازدهم.

5- توسعه عدالت در سلامت در حوزه ماموریت خود.

6- توجه به امر اعتدال، توانمندي وشایسته سالاری در انتصابات و تکریم اعضای هیات علمی و کارکنان حوزه‌ سلامت.

پیش از این دكتر ابراهيم ميكانيكي متخصص چشم پزشکی ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل را برعهده داشت.

دکتر سيد مظفر ربيعي عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي بابل بوده و عضو گروه بیهوشی دانشکده پزشکی است.