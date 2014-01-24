سرایت فارغ التحصیلان بیکار از سطح دیپلم به مقاطع بالاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین فریدون در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه ارومیه گفت: مدیریت دانشگاهی امری فردی نیست بلکه کاری گروهی است ما دانشگاهیان در هر پست و سمتی که باشیم دست آخر معلمیم و به این معلمی خود در هر جا و هر وقت افتخار می کنیم و اگر پیشرفتی در امور یک دانشگاه صورت می گیرد محصول همکاری مشترک مدیریت دانشگاه با اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان است و باید همگی دست به دست هم داده و قدم در تعالی هر چه بیشتر این مرز و بوم برداریم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در کشور حدود چهار میلیون دانشجو و 60 هزار هیئت علمی وجود دارد گفت: کشورمان پتانسیل خوبی برای تربیت قشر دانشگاهی دارد و همه این افتخارات پیشرفت های بدست آمده در سطح کشور مدیون فرهیختگان دانشگاهی است و امیدواریم با تلاش و کوشش بیشتر توان و تدبیر خود را در باب توسعه علمی ارتقا دهیم.

انتخاب حب نقی براساس سابقه مدیریتی

مشاور وزیر علوم با تشکر از زحمات دکتر صدقی در مدت زمان تصدی ریاست دانشگاه ارومیه ، با اشاره به انتخاب دکتر رحیم حب نقی به عنوان سرپرست این دانشگاه افزود: دکتر حب نقی سابقه مدیریتی دارند و جزو افراد متدین، شناخته شده و با تجربه هستند و امیدواریم در تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اعتلای هر چه بهتر دانشگاه ها تلاش کرده و در این راستا دانشگاه ارومیه همچون گذشته افتخارات بیشتری کسب کند.

فعالیت 60 هزار عضو هیات علمی

مشاور وزیر علوم با اشاره به تعداد دانشجویان در کشور افزود: این آمار نشان دهنده این است که ملت ما همیشه قدم های بزرگی در جهت آموزش عالی برداشته و دانشگاه های ما همیشه احساس متولیت در خصوص آموزش عالی د اشتند و پاسخگو بوده و در عرصه های علمی و سیاسی فعال بوده اند .

عدم توسعه مطلوب آموزش عالی در مناطق محروم

مشاور وزیر علوم با اشاره به توسعه کمی آموزش عالی در سال های اخیر افزود : با این وجود هنوز در برخی مناطق محروم توسعه مطلوب در بخش آموزش عالی صورت نگرفته و دولت در صدد است در مناطق محروم و دور افتاده نیز توسعه متوازن ایجاد کند .

عدم توسعه آموزش عالی با روش های گذشته

وی در ادامه گفت: توسعه آموزش عالی نباید صرفا با روش های گذشته صورت گیرد زیرا هم اکنون فارغ التحصیلان بیکار از سطح دیپلم به مقاطع بالاتر سرایت کرده و ما وظیفه داریم به عنوان متولیان آموزش عالی کشور در امر توسعه آموزش عالی برنامه ریزی کرده و از اتلاف نیروها و هزینه ها جلوگیری کنیم و روش هایی را به کار گیریم که جوابگوی نیازهایمان باشد.

ایجاد فضای امن برای فعالیت علمی دانشگاهیان

فریدون با تاکید بر اصلاح برخی ازقوانین دست و پا گیر حوزه آموزش عالی گفت: اساتید و دانشجویان ما باید از محیطی امن برخوردار باشند تا در فضای امن به کارهای علمی خود بپردازند. البته باید قبول کرد که امکانات پژوهشی و مالی ما محدود است ولی ما باید از همین امکانات به نحو مطلوب استفاده کرده و با برنامه ریزی دقیق پژوهش های خود را جهت دهیم تا بتوانیم با تدابیر جدید دولت، سیاست رشد علمی کشور را بیش از پیش ارتقا دهیم .

الزام وزارت علوم به حفظ اقتدار علمی کشور

مشاور وزیر علوم با بیان اینکه وزارت علوم مسئولیت حفظ ارتقا و اقتدار علمی کشور در منطقه و در سطح بین المللی را بر عهده دارد، اظهار داشت: نظام آموزش عالی به دلیل سرو کار داشتن با تربیت دانشمندان، متفکران، مدیران آینده و شکل دادن سرمایه انسانی کشور، در توسعه و تعالی همه جانبه علمی، پژوهشی و فرهنگی و احیای هویت اسلامی ایرانی نقش پیشران و موتور محرکه را بر عهده دارد که خوشبختانه نمود این امر به صورت شفاف در برنامه های دولت مشهود است.

ایجاد بستر برای تقلیل فرار مغزها

وی افزود : درهمین راستا وزارت علوم با مشی تدبیر و اعتدال، با اراده ای راسخ در محیطی با نشاط ماموریت هدایت علم و فناوری جامعه به سوی تعالی و پیشرفت ، با حفظ و ارتقا کیفی و کمی با سرعت بیشتر را به عهده خواهد داشت و همچنین با ایجاد روابط علمی با کشور های خارجی و نیروهای توانمند ایرانی در داخل و خارج از کشور، زمینه های جذب نیروها و تقلیل فرار مغزها را فراهم کرده و برای اقتصادی توانمند و عدم وابسته به نفت برنامه ریزی می کند.