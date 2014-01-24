پیکار فینال گونه دبیری و گیتی پسند در تبریز/ شاگردان شمسایی به دنبال ایجاد اختلاف 9 امتیازی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور امروز جمعه با انجام پنج دیدار در شهرهای مختلف سپری می شود که طی آن در حساس ترین و مهم ترین بازی هفته که به نوعی آن را یک فینال زودرس نیز می توان نامید، دو تیم دبیری و گیتی پسند به عنوان تیم های اول و دوم جدول در تبریز به دیدار هم خواهند رفت.

تیم دبیری هم اکنون با 43 امتیاز در صدر جدول لیگ قرار گرفته و تیم گیتی پسند با 37 امتیاز در جایگاه دوم ایستاده است تا دو تیم فاصله شش امتیازی با یکدیگر داشته باشند. پیروزی تیم دبیری در این بازی حساس، با توجه به ایجاد اختلاف 9 امتیازی در فاصله هشت هفته مانده به پایان فصل، مسیر این تیم را برای آوردن اولین جام قهرمانی به شهر تبریز را هموارتر کرده و از طرفی تیم گیتی پسند را تا حدود زیادی از رسیدن به قهرمانی نا امید خواهد کرد.

در سوی مقابل اما پیروزی تیم گیتی پسند به سرمربیگری لک در تبریز، فاصله دو تیم را به سه امتیاز کاهش داده و رقابت را در ادامه فصل بسیار حساس و نفسگیر خواهد کرد. چنانچه این اتفاق رقم بخورد، اصفهانی ها می توانند برای دومین قهرمانی متوالی خود در لیگ برتر فوتسال کشور امیدوار شوند، هرچند که حتی در صورت پیروزی تیم گیتی پسند، تیم دبیری همچنان سه امتیاز از رقیب خود بیشتر خواهد داشت.

دبیری با تمام قوا به دیدار گیتی پسند می رود

تیم دبیری تبریز اما برخلاف سه بازی گذشته خود با تمام بازیکنانش به مصاف گیتی پسند اصفهان می رود. در این بازی برخلاف سه بازی قبلی تیم دبیری بازیکن محرومی نداشته و مصدومان این تیم نیز به دیدار با حریف اصفهانی خواهند رسید.

در تیم امسال دبیری تبریز سه بازیکن تیم دبیری که بیشترین گل را نیز به ثمر رسانده اند، در موفقیت های این تیم حداقل به لحاظ آماری نقش بیشتری نسبت به سایر بازیکنان داشتند.

وحید شمسایی، جواد اصغری مقدم و فرهاد فخیم در مجموع ۴۰ گل از ۷۶ گل زده تیم دبیری را به ثمر رسانده اند که بیش از نیمی از گل های زده این تیم است.

در اولین بازی دور برگشت برابر هلال احمر فرهاد فخیم سه اخطاره شده و بازی تیم دبیری در مشهد برابر فرش آرا را از دست داد. در بازی با فرش آرا نیز وحید شمسایی با گرفتن کارت زرد بازی حساس تیمش برابر شهرداری را از دست داد و بالاخره جواد اصغری مقدم نیز در بازی شهرداری سه اخطاره شده و غایب بزرگ بازی دبیری مقابل عملیات غیر صنعتی ماهشهر بود. حالا بعد از سه بازی تیم دبیری مقابل گیتی پسند هیچ بازیکن محرومی نداشته و با تمام قوا به مصاف تیم رده دوم جدول خواهد رفت.

سرمربی تیم ملی، میهمان ویژه

اهمیت این دیدار به حدی است که سرمربی اسپانیایی تیم ملی کشورمان نیز میهمان ویژه خواهد بود. "خسوس کاندلاس" قصد دارد بازی حساس و فینال گونه هفته هجدهم لیگ برتر بین تیم های دبیری تبریز و گیتی پسند را از نزدیک نظاره کند. سرمربی تیم ملی پیش از این یکبار در هفته سوم و در جریان بازی دبیری با فرش آرا بازی شاگردان وحید شمسایی را از نزدیک نظاره کرد. پس از آن شمسایی بارها به خسوس بابت نادیده گرفتن بازیکنانش در لیست تیم ملی اعتراض کرد.

از طرفی فرزین دبیری مدیرعامل باشگاه دبیری تبریز از پخش زنده بازی این تیم برابر گیتی پسند اصفهان از شبکه سهند خبر داد و گفت: در حال رایزنی هستیم تا این بازی که حساس ترین بازی دور برگشت است، از یکی از شبکه های سراسری نیز به صورت مستقیم پخش شود.

دبیری خاطر نشان ساخت: تاکنون بازی تیم های دبیری تبریز با حفاری خوزستان و شهرداری تبریز به صورت زنده روی آنتن رفته است و بازی های حساس این تیم برابر شهید منصوری قرچک و میثاق تهران که در تبریز برگزار می شود، نیز تحت پوشش تلویزیونی قرار خواهد گرفت و برای علاقمندان این رشته به صورت زنده پخش خواهد شد.

تیم فوتسال دبیری از چارچوب بازی های هفته هجدهم لیگ برتر از ساعت 17:30 امروز جمعه چهارم بهمن در سالن علوم پزشکی تبریز میزبان تیم گیتی پسند اصفهان است.

میهمانی هلال احمر برابر رقیب همسایه جدولی

اما در یکی دیگر از بازی های امروز تیم هلال احمر تبریز در خانه به دیدار تیم ماهان تندیس قم می رود. تیم هلال احمر هم اکنون با 21 امتیاز در رده نهم قرار دارد و تیم ماهان تندیس با 24 امتیاز در جایگاه هشتم ایستاده است. پیروزی تیم هلال احمر در این بازی چنانچه با اختلاف گل بیشتری همراه باشد، می تواند جایگاه دو تیم را در جدول با یکدیگر عوض کند. برد تیم ماهان تندیس اما نه تنها به ضرر تیم هلال احمر خواهد بود، بلکه باعث می شود تا این تیم قمی جایگاه هفتمی تیم شهرداری تبریز را هم تسخیر کند. شهرداری تبریز دیروز و در آغاز بازی های هفته هجدهم، در سالن شهيد پورشريفي ميزبان تيم قعرنشين پتروشیمي ماهشهر بود که در پایان با نتيجه 3 بر 3 متوقف شد.

مسلم رستمي ها دو گل و مجيد رضايي یک گل برای تیم شهرداری در این بازی خانگی به ثمر رساندند. شهرداری هم اکنون با 24 امتیاز و تفاضل گل 6+ در خانه هفتم ایستاده است و تیم ماهان تندیس قم با همین تعداد امتیاز و با گل آوراژ 4+ در رده هشتم قرار دارد.

دیدار تیم های هلال احمر و ماهان تندیس قم از ساعت 16 امروز جمعه در سالن شهید پورشریفی تبریز برگزار می شود.

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گزارش از:محمود نصیرپور