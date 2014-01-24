نمایش "روبینسون و کروزو" از 11 بهمن ماه در تبریز به روی صحنه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "روبینسون و کروزو" کاری از گروه تئاتر"آینا"به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی که در روزهای 28 و 29 دی در تالار هنر تهران به روی صحنه رفت و مورد استقبال کم نظیر تماشاگران واقع شد.

هنرمندان برجسته ای همچون داود رشیدی،عباس جوانمرد،رضا ناجی،لیلی رشیدی،جهانبخش سلطانی و ... در اجرای این نمایش حضور یافته و از هنرمندان این اثر تجلیل کردند و از سوی دیگر اجرای روز اول از طرف گروه به هنرمند برجسته تئاتر و سینما جناب آقای داود رشیدی تقدیم شد و همچنین اجرای روز دوم که با حضور میهمانانی از کشور آلمان توام بود از طرف گروه به استاد عباس جوانمرد تقدیم شد.

بر اساس این گزارش، به دنبال استقبال از این نمایش، چندین دعوتنامه از شهرهای داخلی و کشورهای خارجی برای گروه آینا ارسال شده و اعضای هیئت مدیره هم اکنون در حال بررسی و الویت بندی این درخواست ها هستند.

گروه نمایش "آینا" هم اکنون در مشهد مقدس بسر می برد و قرار است نمایش راینسون و کروزو روزهای اول، دوم و سوم بهمن ماه در سالن اصلی تئاتر شهر مشهد به روی صحنه رفت.

نمایش"رابینسون و کروزو" در مهرماه سال جاری با حمایت ویژه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز و همکاری صمیمانه تئاتر شهر تبریز، تولید و به جشنواره بین المللی تئاتر فجراعزام شده است.

عوامل این گروه عبارتند از نینا دیترونا،جیاکومو روایجو:نویسنده/علیرضا کوشک جلالی:کارگردان/سیروس مصطفی،حامد رسولی:بازیگران/علی فتوحی:سرپرست گروه و مدیر اجرایی/محمد علی مناجاتی:طراح صحنه و نور/دراماتورژ:هومن جلالی/دستیار کارگردان:معصومه حبابی/طراح لباس:شیرین دارایی/تنظیم موسیقی:فرهاد حق سالمی/منشی صحنه:مائده حبابی/مدیر صحنه:وحید محمدی/عکاس و تبلیغات رایانه ای:پیام زین العابدینی/دستیار صحنه:امین رنجی/طراح گریم:رشاد معینی/مترجم و مشاور زبان روسی:دکتر احمد ستاری/مترجم زبان ترکی:طاهره مدرسی/مسئول روابط عمومی:جواد فهیمی/طراح پوستر و بروشور:مصطفی بیژن پور/مدیر تولید:محمد قدس.

نمایش "رابینسون و کروزو" در پی استقبال کم نظیر تماشاگران در مهر و آبانماه سال جاری، مجددا" از 11 بهمن ماه در سالن اصلی تئاتر شهر تبریز به روی صحنه خواهد رفت.