به گزارش خبرگزاری مهر، با انتشار فهرست کتاب‌های پرفروش شهر کتاب مرکزی در نیمه دوم دی ماه می‌توان نام کتاب‌هایی چون «بیگانه» نوشته آلبر کامو با ترجمه خشایار دیهیمی، «کافکا در کرانه» نوشته هاروکی موراکامی با ترجمه مهدی غبرایی و «حالات و سخنان ابوسعيد ابوالخير» نوشته محمدرضا شفیعی کدکنی را مشاهده کرد.

«تائوت چينگ»، «فيه‌مافيه (مقالات مولانا)»، «انسان كامل»، «آيين هندو و عرفان اسلامی» و «حالات و سخنان ابوسعيد ابوالخير» کتاب‌هایی هستند که در نیمه دوم دی ماه امسال بیشترین فروش را در حوزه موضوعی دین و عرفان داشته‌اند. در زمینه روانشناسی هم این کتاب‌ها به بیشترین میزان فروش دست پیدا کرده‌اند: «از دولت عشق»، «زنان شيفته»، «شفای كودك درون»، «هفت عادت مردمان موثر» و «به هر چی فكر می‌‌كنی به برعكسش هم فكر كن».

کتاب‌های پرفروش بخش تاریخ شهر کتاب مرکزی در این مدت عبارت‌اند از: «كودتا (28 مرداد، سازمان سيا و ريشه‌های روابط ايران و آمريكا در عصر مدرن)»، «تاريخچه فراماسونری»، «اقتدارگرايی ايرانی در عهد قاجار»، «تاريخ قرن بيستم» و «گرگ خاكستری (فرار آدولف هيتلر)».

«باران برای تو می‌‌بارد»، «كوتاه بيا عمرم به نيامدنت قد نمی‌‌دهد»، «ضد»، «تو مشغول مردن‌ات بودی (گزيده‌ای از شعر و عكس جهان)» و «سايه‌ای در ميان شما (گزيده اشعار آنا آخماتووا)» کتاب‌های پرفروش حوزه شعر هستند و در بخش کتاب‌های فلسفی هم از عناوینی چون «چنين گفت زرتشت»، «نگاهی نو به فلسفه»، «فلسفه»، «گشتی با افلاطون (معنای نقاط عطف زندگی)» و «در پی معنا» بیشترین استقبال به عمل آمده است.

«شهدا (مجموعه عکس)»، «سال سی (مجموعه عکس)»، «برای تاریخ می‌گویم»، «من زنده‌ام» و «لشکر خوبان» کتاب‌هایی هستند که در بخش انقلاب و دفاع مقدس بیشترین فروش را داشته‌اند. «مینیمالیسم»، «هنر فقیر»، «امپرسیونیست‌ها»، «بنیان‌های طراحی در زیباسازی شهری» و «هنر انتزاعی» در میان قفسه‌ کتاب‌های هنری بیشترین اقبال را داشته‌اند و عنوان کتاب‌های پرفروش علمی به این ترتیب است: «جهان هولوگرافیک»، «فراسوی اینشتین»، «منشا انواع»، «رازها و رمزهای کیهان» و «شکل‌گیری حافظه».

«مثل پر»، «مادربزرگت رو از اين‌جا ببر»، «بيگانه»، «كافكا در كرانه» و «سور شبانه» کتاب‌هایی هستند که در بخش داستان، به بیشترین میزان فروش در این فروشگاه دست پیدا کرده‌اند.



«خاطرات یک بچه چلمن»، «پلوخورش»، «داستان بی پایان»، «ششمین‌ها در سنت کلر» و «كلونك» کتاب‌هایی هستند که در حوزه گروه سنی مخاطبان نوجوان در فهرست پرفروش‌های نیمه دوم دی قرار گرفته‌اند. به این ترتیب، پرفروش‌های کتاب کودک نیز عبارت‌اند از: «پنج تا انگشت بودند که...»، «قصه‌های من و مامان»، «وورجولک‌ها»، «پیرزنی که دنیا را بافت و شش داستان دیگر» و «مجموعه کلوچه توت فرنگی».