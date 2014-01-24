اعتراف سارقان سابقه دار به 40 فقره سرقت به روش مسمومیت

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران پلیس آگاهی آذربایجان غربی چندی قبل در جریان فعالیت دو سارق در سطح استان قرار گرفتند. سارقان با شناسایی طعمه های خود با آنها طرح دوستی ریخته و با تعارف نوشیدنی های مسموم، قربانیان خود را بیهوش می کردند.

در پی افزایش سرقتهای سارقان، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده و با همکاری مامورین اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان با ادارات آگاهی سایر استانها دو سارق سابقه دار در استان البرز دستگیر شدند.

سرهنگ النقی پور رئیس پلیس آگاهی آذربایجان غربی با اعلام این خبر به مهر گفت: متهمان تاکنون به 40 فقره سرقت به این شیوه در 15 استان کشور اعتراف کرده اند که تحقیقات از آنها در اداره آگاهی ادامه دارد.

وی در پایان هشدار داد شهروندان به منظور جلوگیری از سوء استفاده سارقان، به هشدارها و توصیه های پلیسی بیشتر توجه کرده و در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک، موضوع را با پلیس درمیان بگذارند. همچنین از پذیرفتن هر گونه نوشیدنی و خوراکی و خوشبوکننده از افراد ناشناس خودداری کنند.