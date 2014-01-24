ایمیدرو 26 میلیون تن دانه بندی و كنسانتره سنگ آهن تولید كرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شركت های تحت پوشش ایمیدرو طی 9 ماهه سال 92 بیش از 26 میلیون تن سنگ آهن به صورت دانه بندی و كنسانتره تولید كردند. دفتر مدیریت تحول اداری و فناوری اطلاعات ایمیدرو اعلام كرد: از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه امسال، 9 شركت بزرگ سنگ آهن (چادرملو، گل گهر، مركزی، سنگان، سیرجان، خاورمیانه، جلال آباد، میشدوان و فلات مركزی) 26 میلیون و 57 هزار و 583 تن سنگ آهن دانه بندی و كنسانتره تولید كردند كه در مقایسه با مجموع تولید مشابه سال گذشته (24 میلیون و 366 هزار و 329 تن)، افزایش 7 درصدی نشان می دهد.

از این میزان تولید، 17 میلیون و 928 هزار و 709 تن كنسانتره سنگ آهن و 8 میلیون و 128 هزار و 874 تن سنگ آهن دانه بندی بود. بنا به این گزارش، شركت های چادرملو (با تولید 9 میلیون و 349 هزار و 642 تن)، گل گهر (با تولید6 میلیون و 700 هزار و 994 تن)، و مركزی (با تولید 5 میلیون و 144 هزار و 794 تن)، به ترتیب بیشترین تولید كنندگان سنگ آهن دانه بندی و كنسانتره طی مدت مذكور بودند.

افزون بر این، شركت های تحت پوشش ایمیدرو در ماه آذر، 2 میلیون و 973 هزار و 443 تن سنگ آهن كنسانتره و دانه بندی تولید كردند كه حاكی از افزایش حدود 15 درصدی میزان تولید این محصولات نسبت به تولید مدت مشابه سال 91 (2 میلیون و 590 هزار و 666 تن) است.