وجود شهدای امروز نمایانگر وجود جنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ولی الله همت شامگاه پنجشنبه در مراسم یادواره سرداران شهید نمازی زاده و 160 شهید مسجد فاطمیه که در مسجد فاطمیه اصفهان برگزار شده بود، با اشاره به اینکه یکی از فطرت های ما در جامعه برگزاری این مراسمات است اظهار داشت: شهدا از همه وجود و هستی خود گذشته و زندگی خود را فدای راه خدا کردند تا ما با کرامت زندگی کنیم.



وی با بیان اینکه بر ما است که خون شهدا را قدر دانسته و این مراسمات را برای جلوگیری از فراموشی راهشان برگزار کنیم، افزود:اگر عاشورا و روضه خوانی ها نبود به یقین امروز یادی از حسین ابن علی(ع) نبود و اگر این مسئله تحقق می یافت امروز در جهان اسلام شیعه وجود نداشت.



برادر شهید همت با تأکید بر اینکه وجود ما ریشه در عاشورا دارد، بیان داشت: اینکه امام(ره) می فرماید که محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است به معنای این است که باید عاشورا ها تکرار شود تا ما شیعه بمانیم.



وی با بیان اینکه شهدا مانند شمع های محفل می سوختند و از کرامت انسانی دفاع می کردند، ادامه داد: ما باید خون شهیدان را پاس داشته و به دلیل عظمتی که آفریدند یادشان کنیم چراکه اگر به یاد آنها نباشیم به مرور زمان عظمت، راه و آرمانهایشان به دست فراموشی سپرده خواهد شد.



همت با اشاره به اینکه وظیفه ما گرامی داشتن یاد شهیدان است، ابراز داشت: در نهج البلاغه آمده است که کجایند مردمی که به اسلام دعوت شده و آن را با جان و دل پذیرفتند و به جهاد بر انگیخته شده و شیفته جهاد شدند.



وی با بیان اینکه در عملیات خیبر امام(ره) فرمان دادند که جوانان جبهه را پر کنند، گفت: با این فرمان امام(ره) به حدی نیرو اعزام شد که دیگر سپاه لباس کار و اسلحه انفرادی نداشت و با توجه به اینکه در چنین شرایطی تکلیف ساقط می شد اما برخی از این رزمندگان به دلیل عمل به فرمان امام(ره) حاضر به بازگشت نبودند.



برادر شهید همت با اشاره به اینکه در جهان امروز و مهمترین عوامل قدرت بهره مندی از ثروت و تکنولوژی نظامی است، اظهار داشت: 35 سال پیش شخصی از سلاله پیامبر(ص) برخاست و خط بطلان بر این عوامل کشید.



وی با بیان اینکه امام خدا محوری و فرهنگ توحیدی را عامل پیروزی و قدرت می دانست، افزود: زمانی که امام(ره) این ندا را سر داد مردم به دورش جمع شده و هنگامی که استعمارگران به این مسئله پی بردند در مقابل او ایستاده و 8 سال جنگ را تحمیل کردند.



همت با اعتقاد به اینکه ما امروز نیز در جنگ به سر می بریم و تنها میادین جنگ عوض شده است، بیان داشت: وجود شهدای هسته ای و به شهادت رسیدن سفیر ایران در یمن نمایانگر این جنگ است و امروز نیز اگر آن امام(ره) در میان ما نیست اما رهبر معظم انقلاب تداوم بخش همان راه هستند.