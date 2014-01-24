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۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۳۸

موج خشونت در سرزمین فراعنه/

وقوع دو انفجار در قاهره / 5 نفر کشته و دهها نفر دیگر زخمی شدند

وقوع دو انفجار در قاهره / 5 نفر کشته و دهها نفر دیگر زخمی شدند

رسانه های عربی لحظاتی پیش از کشته شدن دست کم یک نفر بر اثر انفجار در مترو قاهره و زخمی شدن دهها نفر دیگر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه از کشته شدن  دست کم یک نفر بر اثر انفجار بمب در مترو قاهره خبر داد. این انفجار همچنین 15 زخمی به جا گذاشته است.

پایگاه خبری الیوم السابع مصر هم گزارش داده بود تعداد مجروحان انفجار در ایستگاه مترو قاهره به هشت نفر تا کنون رسیده است و این افراد برای مداوا به بیمارستان منتقل شده اند.

این رسانه گزارش داد افراد ناشناس، چهار بمب دست ساز را به سمت چهار خودرو امنیت مرکزی که در مقابل ایستگاه مترو مستقر شده بودند، پرتاب کردند.

از سوی دیگر، وزارت بهداشت مصر در بیانیه ای از کشته شدن دست کم چهار نفر بر اثر انفجار ساختمان اداره امنیت قاهره که صبح امروز رخ داد، خبر داد، در این انفجار، 51 نفر دیگر هم زخمی شدند.
 

کد مطلب 2220349

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