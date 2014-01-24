پیروزی ملت سوریه در مقابل استکبار قطعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا ایمانی صبح روز جمعه در جمع مدیران، اساتید حوزه علمیه قزوین که در سالن اجتماعات مرکز پاسخگویی به سوالات شرعی قزوین گفت: امروز مردم کشور مسلمان سوریه در سخت ترین شرایط به زندگی خود ادامه می دهند اما با اقتدار ایستاده اند و در برابر دشمنان مقاومت می کنند.



وی افزود: آمریکا و اسرائیل می خواهند در این کشور اختلاف و تفرقه ایجاد کنند تا کشورهای استکباری به اهداف مادی و غیر انسانی خود دست یابند اما با هوشیاری و مقاومت ملتها این توطئه محکوم به شکست است.



مدیر گروه مطالعات تاریخ تشیع دانشگاه ادیان و مذاهب کشور بیان کرد: برخی کشورهای مدعی حامی حقوق بشر در این شرایط چشمان خود را بر روی قتل عام و کشتار مردم بیگناه سوریه بسته اند اما همچنان امیدواریم ملت مقاوم سوریه با همه توان از خاک خود دفاع کنند و به لطف الهی پیروزی این کشور نزدیک است و شکست در انتظار دشمنان این کشور است.



حجت الاسلام ایمانی با اشاره به نقش امام راحل در پیروزی انقلب اسلامی تصریح کرد: امام با ایمان و تقوای الهی با قدرت در مقابل زیاده خواهی استکبار ایستاد و با ایجاد وحدت در میان مردم توانست انقلاب را به پیروزی برساند و منشاء تحول در ایران و سایر کشورهای جهان شود.



این مسئول بیان کرد: امروز ما باید قدردان نعمت اتقلابی باشیم که مرهون امام راحل و خون شهداست و با همه وجود از آن صیانت کنیم و بدانیم با وجود رهبری این مسیر بدرستی طی خواهد شد.



ایمانی یادآورشد: امام راحل همواره از صدور انقلاب اسلامی و بیداری ملتها خبر می دادند و امروز این پیش بینی محقق شده و شاهد الهام گرفتن مردم دیگر نقاط جهان هستیم که با بیداری و وقوع نهضت های مردمی و اسلامی جایگاه ظالمان و ستمکران به خطر افتاده و ملتها پیروز آینده جهان خواهند بود.



دوره آموزشی دانش افزایی بین المللی ویژه طلاب، اساتید، مدیران حوزه علمیه قزوین پس از دوروز کلاسهای تخصصی امروز جمعه به کار خود پایان داد.













