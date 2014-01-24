به گزارش خبرنگار مهر، دومین مجموعه ‌شعر مرتضی دلاوری پاریزی با عنوان «عصرانه‌های کوه» توسط نشر نون به بازار کتاب راه پیدا کرده است. «عصرانه‌های کوه» شامل 146 قطعه شعر کوتاه نیمایی است.

آمیختگی طبیعت با عشق، فوتبال و روزمرگی به این مجموعه، ویژگی خاصی داده است و تاکید شاعر بر استفاده از اوزان نیمایی در شعر کوتاه نیز از مشخصه‌های دیگر «عصرانه‌های کوه» است.

شعر کوتاه این‌روزها با توجه به رسانه‌های شخصی مورد توجه زیاد قرار گرفته و ویزگی شعرهای این مجموعه علاوه بر کوتاهی نیمایی بودن آن است.

در چند شعر کوچک از این مجموعه می‌خوانیم:

نظرگاه

نتیجه مهم نیست

تماشاچی چشم های توام.

ویوا

میان این همه رؤیا

میان این همه دیوانگی

نود دقیقه فقط میشود به تو نیاندیشید.

فوتبال

دیشب نود دقیقه پیِ دل دویدهام

نایی نمانده تا بزنم زیرِ گریههات

ای عشق!

در هزاره سوم چه می‌کنی؟!

فرشته

نه این نامه‌های مه آلود

نه آن واژه های برشته

برآیند بُردارهای تو انگار صفر است.

بوم

برده ام از یاد

آبرنگِ چشمهایش را

گاه گاهی شعر

کاریکاتور عشق است.

راهرو

عاشقانه برو!

هر طرف، هر کجا که دلت خواست

راه، ما را به هم می‌رساند.

تسلسل

مسیر ماه را از قله می‌پرسد

مسیر قله را از ماه

شب از سرگیجه‌های یک پلنگِ خسته سرشار است.

هماینها

همین لحظه های معطر

همین قهوه صبحگاهی

همین کوچه رو به دریا

همین ساحل سنگی مه گرفته

همین ضرب آرام باران بی وقفه بر برگ ها

عذابند، وقتی نباشی.

صیّاد

غرور تو را دوست دارم

عبور تو را هم

از این لاشه نیم خورده

پلنگانه بگذر!

دلاوری متولد 1351 و درس‌خوانده شیمی است. از دلاوری پاریزی تاکنون یک مجموعه شعر به نام «مثل صنوبرهای پاریز» منتشر شده است.

«عصرانه‌های کوه» در 156 صفحه و با قیمت 6500 تومان توسط نشر نون منتشر شده است.