750 دانش آموز نکایی فرهنگ صحیح ترافیک را فراگرفتند

اصغر کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید فرهنگ ترافیک را همانند سایر عناصر فرهنگی برای دانش آموزان تشریح کنیم تازمانی که درک درستی از وضع قوانین و مقررات ترافیکی در اذهان آنها شکل گیرد.



وی افزود: با هدف ارتقای فرهنگ شهروندی ، ایجاد فضای با نشاط اردویی و انتقال مفاهیم فرهنگ اجتماعی جهت آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی در بین دانش آموزان برگزار شد.



رئیس آموزش وپرورش نکا با اشاره به اینکه بیشترین آمار تصادفات در ایران مربوط به کودکان وسالمندان است بیان کرد:به همین دلیل ضروری است آموزش قوانین و رفتارهای ترافیکی در میان دانش آموزان به صورت جدی عمل شود.



کارگر آموزش وپرورش را از اساسی ترین نهاد برای نهادینه کردن فرهنگ صحیح ترافیک در بین دانش آموزان دانست.



کارگر تصریح کرد:دانش آموزان با فراگیری وآشنایی با قوانین راهنمایی ورانندگی یاد می گیرند در آینده مطیع مقرررات راهنمایی ورانندگی بوده و همین امر سبب می شود تا کمتر شاهد عاملان انسانی در تصادفات باشیم.



وی در پایان متذکر شد :این دوره با همکاری شهرک ترافیک اردوگاه بادله و همچنین پلیس راهور مازندران برگزار شد.

