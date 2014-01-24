سی روز با نجف دریابندری

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «یادداشت‌های روزانه» حاصل گفتگوهای مهدی مظفری‌ساوجی با نجف دریابندری در فاصله 30 روز بین سال‌های 84 تا 85 است که در آن، دریابندری از مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و بخشی خاطرات خود حرف زده است.

در واقع این کتاب حاصل صحبت‌های ضبط نشده و در مواردی ضبط شده با دریابندری است که بعد از هر دیدار به روی کاغذ آمده است. در فاصله این یادداشت‌ها، گفتگوهای ضبط‌شده‌ با دریابندری در کتاب «گفت‌وگو با نجف دریابندری» از سوی انتشارات مروارید منتشر شده است.

گفت‌وگوهای صورت گرفته با دریابندری، خاطرات او از موارد زیر را دربرمی‌گیرد: شرکت نفت، فرانکلین، دکتر محمد مصدق، سینما،‌ ادبیات و همینگوی، خسرو گلسرخی، لنین، راسل، مارکس و انگلس، در آمریکا، نوشتن با دوربین، احمد شاملو و کتاب کوچه، ابوالحسن نجفی و فرهنگ عامیانه، حزب توده، دن کیشوت و محمد قاضی، بیگانه اسرارآمیز، سکته مغزی، شکسپیر، محمدتقی جعفری و راسل، معماری، سزان و همینگوی، گلستان نویسنده و مترجم، تئاتر، عبدالحسین نوشین، تعزیه، فیلم‌های گلستان، سینمای وسترن، سینمای انگلیس، کمدی، دکتر شفیعی کدکنی، ابتهاج، صادق هدایت و دیگر نویسندگان، سینما، سهراب شهید ثالث و دیگران، چارلی چاپلین، لورل و هاردی و دانی کی.

یادداشت‌های روزانه، حاوی فراز و فرودهای زندگی نجف دریابندری، دیدگاه‌های او راجع به افراد، وقایع و اشارات لطیف و طنزآمیزش در باب کتاب‌ها، ویرایش و ترجمه‌ها خواندنی است. او از زندگی خود، فراز و فرودهای سیاست و نقش آن در زندگی‌اش و کارهایش در این اثر کوتاه سخن گفته و دریچه‌ای گشوده به بسیاری از مسائل فرهنگی نیم قرن اخیر ایران، و بدین ترتیب اثری ماندگار و خواندنی خلق کرده است.

کتاب 123 صفحه‌ای «یادداشت‌های روزانه» به قیمت 5500 تومان از سوی انتشارات نگاه منتشر شده است.