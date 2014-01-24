  1. استانها
  2. فارس
۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۱۷

فیاض پور به مهر خبر داد:

اتخاذ 80 تصمیم در سفر استاندار فارس به شهرستان سپیدان

اتخاذ 80 تصمیم در سفر استاندار فارس به شهرستان سپیدان

شیراز - خبرگزاری مهر: مسئول ستاد هماهنگی و برنامه ریزی سفرهای شهرستانی استاندار فارس از اتخاذ 80 تصمیم در جریان سفر اخیر استاندار فارس به شهرستان سپیدان خبر داد.

حسن فیاض پور در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: در این سفر 80 تصمیم در بخشهای مختلف نظیر آبرسانی شهری و روستایی، اقتصادی، عمران شهری و روستایی، بهداشت و درمان، گازرسانی، راهسازی، فرهنگی، ورزشی، فضاهای آموزشی ، کشاورزی و... اتخاذ شد.

وی ادامه داد: این تصمیمات در جلسه شورای اداری برنامه ریزی شهرستان با حضور بیش از 40 نفر از مدیران دستگاه های مختلف و مدیران شهرستان و همچنین مدیران ستادی حوزه استانداری، که بعد از بازدید و دیدار با مردم بخشهای بیضاء، همایجان و بخش مرکزی صورت گرفت، اتخاذ شده است.

مسئول ستاد هماهنگی و برنامه ریزی سفرهای شهرستانی استاندار فارس ادامه داد: همچنین ازظهر  امروز جمعه، سفر به شهرستانهای قیرو کارزین و فیروزآباد آغاز و تا روز یکشنبه نیز ادامه خواهد داشت.
 

کد مطلب 2220382

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها