اتخاذ 80 تصمیم در سفر استاندار فارس به شهرستان سپیدان

حسن فیاض پور در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: در این سفر 80 تصمیم در بخشهای مختلف نظیر آبرسانی شهری و روستایی، اقتصادی، عمران شهری و روستایی، بهداشت و درمان، گازرسانی، راهسازی، فرهنگی، ورزشی، فضاهای آموزشی ، کشاورزی و... اتخاذ شد.

وی ادامه داد: این تصمیمات در جلسه شورای اداری برنامه ریزی شهرستان با حضور بیش از 40 نفر از مدیران دستگاه های مختلف و مدیران شهرستان و همچنین مدیران ستادی حوزه استانداری، که بعد از بازدید و دیدار با مردم بخشهای بیضاء، همایجان و بخش مرکزی صورت گرفت، اتخاذ شده است.

مسئول ستاد هماهنگی و برنامه ریزی سفرهای شهرستانی استاندار فارس ادامه داد: همچنین ازظهر امروز جمعه، سفر به شهرستانهای قیرو کارزین و فیروزآباد آغاز و تا روز یکشنبه نیز ادامه خواهد داشت.

