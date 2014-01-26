نامه کمیسیون اصل 90 به شورای انقلاب فرهنگی درباره دانشگاه احمدی نژاد

دکتر مصطفی افضلی فر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی ملزم است که گزارش روند شکل گیری و راه اندازی دانشگاه احمدی نژاد را به کمیسیون اصل 90 ارایه کند.

وی ادامه داد: بايد تاكنون شوراي عالي انقلاب فرهنگي گزارش خود را به كميسيون اصل ۹۰ ارسال مي كرد، زيرا زمان زيادي از مكاتبه با شوراي عالي انقلاب فرهنگي گذشته است.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 افزود: در حال حاضر نامه پیگیری به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است تا سریع تر گزارش دانشگاه احمدی نژاد را به کمیسیون اصل 90 ارایه کنند.

وی درمورد اینکه آیا شورای عالی انقلاب می تواند گزارش دانشگاه احمدی نژاد را به کمیسیون ارایه ندهد گفت: این مساله ممکن نیست و خلاف قانون بوده و بار حقوقی دارد تنبیهات و مجازاتی برای آن در قانون لحاظ شده است.

وی ادامه داد: بنابراین از شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست شده است در اسرع وقت گزارش فرایند تشکیل دانشگاه ایرانیان را ارایه کند همچنین در خصوص روند فعالیت این دانشگاه بعد از بررسی های صورت گرفته نظر داده خواهد شد.

به گزارش مهر، با وجود اینکه سخنگوی کمیسیون اصل 90 اعلام کرده شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف است گزارش دانشگاه احمدی نژاد را تهیه کرده و به کمیسیون ارایه دهد با وجود این شنیده ها حاکی از این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی خود را موظف نمی داند که گزارشی ارایه کند و خود نتیجه پرونده دانشگاه احمدی نژاد را اعلام خواهد کرد.