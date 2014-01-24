حسین صفایی در سفر یک روزه به استان قزوین برای افتتاج چند طرح کشاورزی و نشست با اعضاء اتحادیه های دامداران، مرغداران، باغداران و تعاونی های روستایی استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر مهمترین برنامه های این سازمان را تشریح کرد.



معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که تقویت تعاونی ها تا چه میزان می تواند از مهاجرت روستائیان جلوگیری و به کاهش تصدی گری دولت منجر شود گفت: با توجه به این که شکل قالب نظام بهره برداری کشاورزی در ایران خرده پا و سنتی است حتما باید کشاورزان خرده پا در یکی از تشکل های تخصصی کشاورزی سازماندهی شوند تا هم بتوانند نهاده های مورد نیاز خودشان را به سهولت و قیمت مناسب دریافت کنند و هم امکان بازاررسانی محصول با شرایط بهتر و مناسبتری برای آنها فراهم شود.



صفایی بیان کرد: از لحاظ قانونی ظرفیت های متعددی برای سازماندهی تعاونی ها از جمله شرکت های تعاونی روستایی، تولید کشاورزی، سهامی زراعی و کشت و صنعت های کوچک وجود دارد که کشاورزان می توانند در یکی از این تشکلها عضو شده و فعالیت کنند.

فعالیت 5200 تعاونی روستایی در کشور/ راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای



این مسئول تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 5200 تعاونی روستایی در قالب های مختلف تخصصی کشاورزی و تعاونی در سراسر کشور فعال شده و سه میلیون و 500 هزار کشاورز تحت پوشش قرار گرفته اند و عضو انها هستند.



مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور اظهارداشت: یکی از اقداماتی که با جدیت پیگیری می کنیم شکل گیری فروشگاههای زنجیره ای تخصصی برای کشاورزان است که تاکنون سه هزار و 200 غرفه در استانها راه اندازی شده که فروشگاه بزرگ تعاونی بوئین زهرا ( هایپر تروکا)در استان قزوین هم یکی از نمونه های بسیار خوب و بزرگی است که می تواند نیاز کشاورزان منطقه را تامین کند.



صفایی یادآورشد: در صددیم این زنجیره را به گونه ای ساماندهی کنیم تا اعضا تشکلها بتوانند محصولات خود را در این فروشگاهها با شرایط خوبی عرضه و خدمات خودشان را با قیمت مناسب تهیه کنند.

وی افزود: توقع داریم که تعاونی های روستایی مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشند و نسبت به فعالیتهایی که باید در حوزه تخصصی داشته باشند مشارکت بیشتری کنند چون وزارت جهاد کشاورزی هم ترجیح می دهد حمایت را در قالب تشکلها و تعاونی ها انجام دهد تا به صورت پراکنده به افراد ارئه کند لذا بایدجایگاه تعاونی ها ارتقاء یابد.



صفایی گفت: برای تقویت تعاونی ها در تامین و توزیع نهاده ها سیاست سازمان این است که تشکل ها بتدریج بتوانند بازار نهاده ها را در اختیار خود بگیرند که در حال حاضر 80 درصد تولیدکنندگان را تعاونی ها تحت پوشش خود قرار داده اند و برای بسیاری از کارها از جمله توزیع کامل نهاده ها صلاحیت دارند.



مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور افزود: در صددیم توزیع کامل نهاده ها مانند کودهای شیمیایی در دو تا سه سال آاینده به شبکه تعاونی ها منتقل و واگذار شود که در تولید و توزیع بذر هم سیاست ما این است تا فضا برای تعاونی های کشاورزی بیشتر فراهم شود تا بتوانند این خدمت را به اعضای خود انجام دهند و به سود اقتصادی هم برسند.



قزوین پایلوت اجرای طرحهای ملی شود



صفایی در خصوص ظرفیت های کشاورزی استان قزوین برای اجرای طرحهای ملی هم گفت: با توجه به اینکه استان قزوین از قطب های کشاورزی کشور محسوب می شود و در کنار آن تشکلهای تخصصی کشاورزی پیشرفته و قوی هم وجود دارد و برای نمونه در همین شهرستان بوئین زهرا که دو طرح مهم فروشگاه بزرگ و سردخانه افتتاح شد این امکانات می تواند در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

وی افزود: در همه شهرستانهای استان هم انبارها و تاسیساتی از گذشته وجود دارد که لازم است روزآمد شده و در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.



صفایی تصریح کرد: در خصوص ظرفیت کشاورزی قزوین چون قطب است و بر مطالعه عمیقی استوار شده ما بسیاری از سیاست های کشاورزی کشور را می توانیم در استان شما دنبال کنیم مانند تولید بذر، غلات و اصلاح نژاد زیرا ظرفیتهای دامی و مسئولیت پذیری تشکلهای این استان بسیار مطلوب و قابل توجه است.



معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: برای تامین سرمایه درگردش مورد نیاز شرکت های تعاونی هم تابع ضوابط کشور هستیم اما برای تامین سرمایه در گردش در بخش ماشین الات کشاورزی برنامه مدونی داریم که استان قزوین هم می تواند سهم قابل توجهی از این اعتبارات را به خود اختصاص دهد.

گفتگو: محمدرضا جباری