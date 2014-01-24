بیمه سلامت و حوادث برای دانشجویان دانشگاه آزاد/ ایجاد ایستگاه مترو در واحد علوم و تحقیقات 

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید میرزاده، اعضای هیات رییسه ونمایندگان تام الاختیار رییس دانشگاه آزاد اسلامی در هیات های امنای استانی و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی با آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس هیات موسس و هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار چندتن از معاونان دانشگاه آزاد اسلامی به ارائه گزارشی از عملکرد چهار ماهه و برنامه هاي آينده خود پرداختند.

44 درصد آموزش عالی در حوزه علوم پزشکی كشور بر دوش دانشگاه آزاد اسلامی است

باقر لاریجانی قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه پزشکی در این دیدار با بیان اینکه 44 درصد آموزش عالی در حوزه پزشکی بر دوش دانشگاه آزاد اسلامی است، گفت: این دانشگاه درحوزه پزشکی دارای 2 هزار عضو هیات علمی، 90 واحد پزشکی، 1500 تخت بیمارستانی فعال، 3000 تخت بیمارستانی در دست ساخت و 60 هزار دانشجو است.

لاریجانی افزود: برای اعتلای حوزه پزشکی تصمیماتی گرفته شده که منجر به مهندسی جدیدی در حوزه پزشکی شده به طوری که هم اکنون جمعی از اساتید برجسته حوزه پزشکی با دانشگاه آزاد اسلامی همکاری می کنند.

وی افزود: مرکز توسعه آموزش و پژوهش را برای ساماندهی آموزش و حوزه علوم پزشکی و همچنین مرکز توسعه سلامت را به منظور ساماندهی بیمارستان ها تشکیل دادیم.

قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علوم پزشکی با اشاره به شکل گیری هیات جذب و شورای گسترش علوم پزشکی، شورای آموزش و پژوهش، بوردهای تخصصی برای بیمارستان فرهیختگان و ایجاد معاونت پزشکی در واحدهای پزشکی، تاکید کرد: امیدواریم با این اقدامات یک سند و راهبرد جدی برای توسعه آموزش پزشکی ایجاد کنیم.

افزایش بودجه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

طه هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این دیدار با تأکید بر نگاه جدید به حوزه فرهنگی گفت: شورای راهبردی فرهنگی که متشکل از شخصیتهای تراز اول فرهنگی و حوزوی که اقتضائات و نیازهای دانشگاه را می شناسند، تشکیل دادیم.

وی افزود: به منظور گسترش مخاطبان دانشگاهی در برنامه ریزی های جدید در حوزه فرهنگی و اجتماعی اساتید، دانشجویان و کارکنان را در نظر گرفته ايم.

هاشمی با اشاره به به اضافه شدن پسوند اجتماعی به معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای ورود فعالیت های اجتماعی به سیاستهای فرهنگی صورت گرفته است.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی از افزایش بودجه فرهنگی خبر داد و گفت: تحول و تغییر در برنامه های فرهنگی بدون بودجه ممکن نیست. ارتقاء جایگاه هنر، بهره مندی از دانشجویان خلاق و هنرمند، برگزاری جشنواره ها، ایجاد رویکرد فرهنگی در تشکل های اسلامی و سیاسی و تشکیل شورای عالی اطلاع رسانی و ارتباطات از اقدامات صورت گرفته در معاونت فرهنگی و اجتماعی است.

هاشمی، معرفی مفاخر و مشاهیر، استعدادیابی و کارآفرینی در زمینه های هنری، سیر و سیاحت و تفریحات سالم برای ایجاد محیطی شاد در دانشگاه ها، تشکیل کانون ها و باشگاه های فرهنگی، هنری، اجتماعی و سیاسی را از برنامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی در سال آینده عنوان کرد و افزود: همچنین برنامه هایي به منظور افزایش توانمندیها و کاهش آسیب های اجتماعی و تعمیق شناخت قرآن، مفاهیم دینی و امام و رهبری در دستور کار داریم.

به گفته وی برنامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی به شکلی تنظیم شده است که هیچیک از عناصر دانشگاهی منقطع از حوزه های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی نباشند.

ارتباط علمی مناسب با دانشگاه ها و سازمان های معتبر

دكتر حسین غریبی معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در برنامه های این معاونت 11 هدف برای آموزش، 12 هدف برای پژوهش، 11 هدف برای فناوری و 16 هدف برای پشتیبانی تعریف کرده ایم.

وی افزود: باید ارتباطات علمی خوبی با دانشگاه ها و سازمان های معتبر داشته باشیم تا دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک دانشگاه سطح یک با استانداردهاي جهانی حضور داشته باشد.

ایجاد مراکز رشد و دانش بنیان و پارک علم و فناوری در دستور کار دانشگاه آزاد اسلامی

دكتر ابراهیم واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی نيز اصلی ترین برنامه اين معاونت را تدوین طرح جامع و یکپارچه پژوهش و فناوری دانست و افزود: این طرح با توجه به توانمندی و مزیت های رقابتی هر واحد، مزیت های بومی و منطقه ای به نحوی تنظیم می شود که هم افزایی بین واحدها ایجاد شود و هم رقابت در سطح ملی و بین المللی باشد.

وی با تأکید بر اینکه موضوعات بین رشته ای و فناوری های نوین باید در پژوهش ها در نظر گرفته شود، ادامه داد: پژوهش های بنیادی باید اصیل، هدفمند و متمرکز و پژوهشهای کاربردی بازار نگر و مأموریت گرا باشد به نحوی که نیازهای کشور را تأمین کند.

واشقانی فراهانی گفت: ایجاد مراکز رشد و دانش بنیان و پارک علم و فناوری که تبدیل علم به ثروت از طریق آنها انجام می شود، در دستور کار است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی همچنین از افزایش 107 درصدی حق الزحمه اعضای هیات علمی برای مشاوره پایان نامه ها خبر داد و افزود: اعضای هیات علمی تا دو و نیم برابر نسبت به گذشته برای تولید مقاله تشویقی دریافت می کنند.

واشقاني تعامل سازنده با دستگاه های اجرایی برای افزایش پروژه های برون دانشگاهی، ایجاد کنسرسیوم مشترک با پژوهشگاه وزارت نفت و پذیرش دانشجویان پژوهش محور در دوره های دکتری را از برنامه های آتی این معاونت عنوان کرد.

وی با تأکید بر اینکه سهم دانشگاه آزاد اسلامی باید متناسب با نقش آن در آموزش عالی کشور باشد، خاطر نشان کرد: این دانشگاه در تحصیلات تکمیلی 27 درصد سهم آموزش عالي كشور را به خود اختصاص داد.

برنامه ریزی برای بین المللی کردن دانشگاه آزاد اسلامی

فریدون رهنمای رودپشتی معاون برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی خاطر نشان کرد: تدوین بودجه سال 93 اصلی ترین وظیفه معاونت برنامه ریزی و اجرایی است که به شکل منظم برای همه استانها و واحدها برنامه ریزی می شود.

وی برنامه ریزی و بودجه بندی برنامه محور، برنامه ریزی ساختارها و بهبود روشها، آموزش و بهینه سازی نیروی انسانی و مهم تر از همه رتبه بندی و اعتبار سنجی، ارزیابی عملکرد و تعالی سازمانی که مورد تأکید و تأیید رئیس دانشگاه آزاد است را از برنامه های آتی معاونت برنامه ریزی و اجرایی برشمرد.

رهنمای رودپشتی اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی را باید با برنامه بین المللی کرد و برای این کار تدوین دو سند IT و ICT در دستور کار قرار گرفته است.

نهادینه کردن حوزه کارآفرینی در معاونت دانشجویی

سعید کاردار معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این نشست اظهار داشت: در سه حوزه مکانیزاسیون امور دانشجویی، ساماندهی امور خوابگاه ها و صندوق رفاه دانشجویی برنامه ریزی کرده ایم.

کاردار، ایجاد سامانه اینترنتی نقل و انتقال دانشجویی و غربالگری پزشکی دانشجویان با کمک معاونت علوم پزشکی را از برنامه های معاونت دانشجویی عنوان کرد و گفت: در نظر داریم تمامی دانشجویان تحت پوشش بیمه سلامت، پیگیری و حوادث قرار گیرند.

وی تاکید کرد: صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی یکی از سه صندوق مصوب مجلس شورای اسلامی است و با پتانسیلی که دارد امیدواریم حوزه کارآفرینی را در معاونت دانشجویی نهادینه کنیم.

راه اندازی دفتر ارتباط نمایندگان با دانشگاه آزاد اسلامی در مجلس

حجت الاسلام علی عسگری معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بازنگری در ساختار، ارائه چارت جدید، تعیین مدیر کل پارلمانی، راه اندازی دفتر ارتباط نمایندگان با دانشگاه آزاد اسلامی در مجلس، مذاکرات با مجلس درباره شفاف سازی سهم صندوق رفاه دانشجویان از اقدامات صورت گرفته است.

ایجاد مرکز هیات امناهای استانی و ممیزه های مرکزی و استانی

حیدرعلی شایانفر رئیس مرکز هیات امناهای استانی و ممیزه های مرکزی و استانی نيز گفت: مرکز هیات امناهای استانی و ممیزه های مرکزی و استانی در ساختار جدید دانشگاه آزاد اسلامی تعریف شده و هدف از تشکیل آن، ساماندهی هیات های امنای استانی و ایجاد هیات های ممیزه استانی در سطح کشور است.

وی افزود: تاکنون برای هیات های امنای استانی بر اساس مصوبه 721 شورای عالی انقلاب فرهنگی در دور اول جلسات هیات امنای استانی، 31 جلسه برگزار کردیم. از زمان شروع فعالیت هیات های امنای استانی 60 جلسه برگزار کردیم که به طور متوسط در دوران مدیریت چهار ماه دکتر میرزاده رییس دانشگاه آزاد اسلامی، 47 جلسه هیات امنای استانی برگزار شده است.

رئیس هیات امناهای استانی و ممیزه های مرکزی و استانی گفت: اعضای هیات های امنای استانی شامل استانداران، ائمه جمعه، نمایندگان مقام معظم رهبری، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، نماینده وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دو نماینده هیات امنای مرکزی و چهار نفر از شخصیت های فرهیخته هر استان به انتخاب رئیس عالی دانشگاه است.

شایانفر خاطر نشان کرد: شرایط احراز 22 هیات ممیزه مستقل در کشور با کمک اعضای هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور را داریم.

پیشرفت 50 درصدی پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی

محسن هاشمی معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه 10 میلیون مترمربع زيربنا در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی است، گفت: رسیدگی و نگهداری این فضاها باید از اولویتهای دانشگاه آزاد باشد تا دچار زيان و مشکل نشود و حتی بهینه سازی شود. 35 میلیون مترمربع محوطه سازی داریم که باید تا مرز 50 میلیون مترمربع گسترش پیدا کند.

معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در حال حاضر بر اساس آمار و ارقام موجود 350 واحد آموزشی و 100 واحد سما دارای پروژه های عمرانی به مساحت یک میلیون و 700 هزار مترمربع است که دارای پیشرفت 50 درصدی هستند.

به گفته وی برای تکمیل 50 درصد باقی مانده پروژه های عمرانی تا سال آینده به 1000 میلیارد تومان بودجه نیاز است و در صورت عدم تأمین بودجه با توجه به تورم های جدید هزینه های دانشگاه آزاد اسلامی افزایش می یابد.

محسن هاشمی ادامه داد: بر اساس قوانین دانشگاه و در گذشته بین 25 تا 30 درصد بودجه دانشگاه در بخش عمرانی مصرف می شده، اما در حال حاضر این میزان به کمتر از 15 درصد رسیده است. تجمیع سازمان مرکزی در ساختمانی متناسب با شأن دانشگاه، تجمیع واحدهای تهران در یک سایت مشخص و ایجاد ایستگاه مترو در واحد علوم و تحقیقات از ديگر برنامه های در دست اقدام معاونت عمرانی است.

تحصیل 55 تا 60 هزار دانشجو در واحدهای علوم و تحقیقات

علی عباسپور رئیس واحد علوم و تحقیقات تهران با اشاره به جایگاه خوب واحدهای علوم و تحقیقات در سطح کشور گفت: 55 تا 60 هزار دانشجو در واحدهای علوم و تحقیقات تحصیل می کنند که 20 درصد آنها در مقطع کارشناسی و 80 درصد آنها در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری هستند.

وی با بیان اینکه پروژه های عمرانی واحد علوم و تحقیقات تهران فعال شده اند، اظهار داشت: بزودی شاهد بهره برداری از مسجد، کتابخانه و سایر پروژه ها خواهيم بود.

تبدیل سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی به مرکز مهارت افزایی

احمد قلی زاده رئیس سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این سازمان دارای 426 مجتمع آموزشی، 60 هزار و 716 دانش آموز، 70 معلم، 4000 معلم حق التدریس، 133 آموزشکده، 113 هزار و 827 دانشجو و 434 عضو هیات علمی است.

وی هوشمند سازی مدارس، توسعه مدارس ورزشی، اجرای طرحهای بهبود و ارتقاء سطح کیفی سما، تبدیل سازمان سما به مرکز مهارت افزایی، ایجاد مدارس بین المللی را از برنامه های آتی این سازمان برشمرد.