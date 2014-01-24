به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف در دیدار مدیرعامل ،سردبیر و جمعی از اعضای تحریریه خبرگزاری ایلنا و روزنامه کارو کارگر با اشاره به تاسیس خبرگزاری ایلنا برای پیگیری مطالبات کارگران، آن را اقدامی ارزشمند توصیف کرد و با قدردانی از زحمات و تلاشهای این رسانه موفق، گفت: یکی از وظایف رسانه‌ها این است که بتوانند نظام اجرایی را نقد کنند، زیرا انتقاد با هدف رفع خطا و اجرای درست امور، سازنده است. نقش رسانه‌ها در هدایت افکار عمومی، بر ساختن فرهنگ مردمی، پرورش شهروندانی نقاد و ایجاد همبستگی اجتماعی در جامعه‌یی باز و کثرت گرا بسیار بااهمیت است.

وی یکی دیگر از وظایف رسانه‌ها را دیده بانی جامعه مدنی دانست و با با بیان اینکه رسانه‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی نباید دچار روزمرگی شوند، خاطرنشان کرد: شرط ماندگاری یک رسانه صادق بودن با مخاطب است. مخاطب اگر احساس کند در رسانه‌ای صداقت وجود ندارد نگاهش به آن رسانه حداقلی خواهد بود.

رییس بنیاد امید ایرانیان ادامه داد: رسانه باید ماندگار باشد تا تاثیرگذاریش حفظ شود. پس باید ماندگار بود بدون آنکه از اصول تخطی کرد. مطمئنا اثر دراز مدت فعالیتها بیشتر از اثر مقطعی است.

وی با بیان اینکه باید نگاه به رسانه‌ها تغییر کند، با انتقاد از توقیف مطبوعات گفت: رسانه یک بستر است به صرف خطای یک نویسنده، نباید روزنامه را توقیف کرد. باید با حداکثر سعه صدر برخورد کرد. اگر آزادی‌ را از نویسنده بگیریم و نویسنده دستش در هنگام نوشتن بلرزد فایده‌ای ندارد. نمی‌توان به خبرنگار دیکته کرد که چه بنویسد و چه چیزی ننویسد. در مقاطعی از سوی برخی نهادهای غیر مرتبط با رسانه این موضوع مشاهده شد و نتیجه‌اش را هم دیدیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه نباید خود را قیم مردم بدانیم با اشاره به توقیف برخی مطبوعات طی ماه‌های اخیر،گفت: در چند ماه گذشته رسانه‌هایی از هر دو جریان فکری توقیف شدند که شخصا معتقدم نباید این کار صورت می گرفت و انتظار داشتم مسئولان مربوطه با سعه صدر بیشتری با مطبوعات برخورد می کردند. با توقیف یک رسانه صدها نفر از پرسنل آن رسانه بیکار می شوند چه کسی پاسخگو بیکاری این افراد است؟

عارف تاکید کرد: رسانه‌های اصلاح طلب از هر حیثتی باید الگو باشند هم از نظر اخلاق رسانه‌ای هم پایبندی به ارزشها. عده‌ای تلاش دارند رسانه‌های اصلاح طلب را ضد ارزش معرفی کنند اگرچه راه به جایی نمی برند ولی متولیان رسانه‌های اصلاح طلب هم باید دقت کنند بهانه به دست بدخواهان ندهند.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه رسانه‌های اصلاح طلب است که نشان دهند بیشتر از مدعیان، دغدغه دین دارند، از انتشار برخی اخبار دروغ در رسانه ها گلایه کرد و گفت:برخی رسانه‌ها عامدا دروغ می‌نویسند و مبادرت به انتشار اخبار کذب که خودشان به کذب بودنشان اعتقاد دارند می کنند به نظرم اینها رسانه نیستند بلکه بولتن‌هایی هستند که برای برخی محافل خاص کار می کنند.

رئیس بنیاد امید ایرانیان در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل مربوط به انتخابات 88 پرداخت و گفت: روزی به یکی از دوستان اصولگرا گفتم که پرونده انتخابات 88 باید به صورت آبرومند بسته شود. من مخالف محاکمه و شفاف سازی نیستم. اما این موضوع نباید چماقی شود برای حذف و طرد عده ای از افراد. بحث من با دوستان اصولگرا این بود که وقتی یک جریان خود را حق مطلق می‌داند و جریان دیگر را باطل مطلق ،هیچ اقدامی برای حل این معضل نمی توان انجام داد.

عارف ادامه داد: من به اصولگرایان پیشنهاد کردم که شما یک درصد بپذیرید که خطا کرده اید، آنگاه بنشینیم و صحبت کنیم. اما دوستان به همین حد هم حاضر نبودند و نمی خواستند بپذیرند خطا کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه اصولگرایان فکر نمی‌کردند اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری 92 حضور پیدا کنند ،تصریح کرد:درآن مقطع به برخی از دوستان که کاندیدا بودند و حتی برخی که کاندیدا نبودند، صادقانه و بدون تعصب جناحی می گفتم که کشور برای برون رفت از وضع موجود هیچ راهی جز پیروزی تفکر اصلاحات ندارد.

عارف در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت کارگران در کشور اشاره کرد و گفت:نباید کارگران را ابزاری برای مقاصد سیاسی قرارداد.کارگران در همه مقاطع حساس انقلاب مدد رسان نظام بوده‌اند و پشت سر رهبری و انقلاب ایستاده‌اند البته حق و حقوشان هم آنگونه که در شان این عزیزان است بخاطر برخی محدودیت‌ها مورد توجه قرار نگرفته است.امیدوارم دولت آقای روحانی بصورت وِیژه برای رفع دغدغه‌های کارگران عزیز اقدامات قابل توجه‌ای انجام دهد.

وی با بیان اینکه کارگران توقع ندارند که همه خواسته‌های مشروعشان در کوتاه مدت تامین شود،، خطاب به مسئولان خبرگزاری ایلنا گفت:خبرگزاری ایلنا باید بصورت جدی مطالبات کارگران را بدور از هیاهو و جنجال دنبال و منعکس