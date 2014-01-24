به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در دیدار جمعی از فعالان اقتصادی و نظام بانکداری کشور که در محل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء انجام شد، با اشاره به لزوم ایجاد اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی را توانایی تولید همه نیازهای کشور در داخل عنوان کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی در بستر خودکفایی به ویژه در بخش کشاورزی حاصل می‌شود و بدون آن تضمینی برای بقا نخواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در دین مبین اسلام کار امری مقدس و محترم شمرده شده است، اظهار داشت: باید در جامعه اسلامی فرهنگی صحیح کار را نهادینه کنیم.

استاد برجسته حوزه با اشاره به هدف اسلام مبنی بر حفظ کرامت اسلام اظهار کرد: باید نسبت به فعال کردن تعاون‌ها اهتمام داشته باشید و زمینه درآمدزایی برای افراد را مهیا کنید.

آیت‌الله جوادی‌آملی، مسئله تحریم‌های اقتصادی دشمنان را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد: با بهره‌گیری از مدیریت صحیح تحریم‌ها تاثیری بر کشور نخواهند داشت.

نباید به بیگانگان وابسته باشیم

وی به وجود منابع غنی، در کشور اشاره کرد و گفت: نباید با وجود منابع بسیاری که در اختیار داریم برای کالاهایی همچون علوفه که با توجه به قابلیت‌های بالای کشور به راحتی می‌توان آن را تولید کرد به بیگانگان وابسته باشیم.

این مرجع تقلید شیعیان با اشاره به اینکه در نظام اسلامی شرایط باید به گونه‌ای پیش برود که مردم به تولید و کار اهتمام داشته باشند، تاکید کرد: نظام‌های غیر اسلامی به دنبال این هستند که مردم را مزدور تربیت کنند در حالی که مزدوری در اسلام نهی شده است.