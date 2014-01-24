انتقاد از عدم حضور هیات وزیران در مناطق محروم استان/ دولت در سفرهای استانی فقط به یک قومیت خاص توجه نکند

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه تطبیق دادن سفرهای استانی دولت یازدهم با دولت های گذشته اشتباه است، گفت: اهداف دولتها متفاوت است و این تطبیق دادن ما را دچار خطا می کند زیرا اهدافی که دولت روحانی برای سفرهای استانی تعریف کرده، متفاوت با دولت قبل است.

نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی در بررسی نتایج و آثار اولین سفر استانی دولت یازدهم، گفت: قبل از سفر هماهنگی های خوبی میان مجمع نمایندگان استان خوزستان و معاونین رئیس جمهور صورت گرفت و انتظار می رفت توافقاتی که در این جلسات میان نمایندگان و مسئولان دولتی صورت گرفته در طول سفر و در بحث اجرا تحقق یابد.

عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان ادامه داد: مردم با اشتیاق برای استقبال از رئیس جمهور و میزبانی ایشان در خیابان های شهر حضور یافتند و انتظار داشتند که در دولت یازدهم اتفاقات مثبتی برای این استان رخ دهد.

وی با انتقاد از عدم هماهنگی میان اعضای هیات دولت در سفر به استان خوزستان، گفت: انتظار این بود که رئیس جمهور، هیات وزیران را مکلف می کرد که به نمایندگی از ایشان در مناطق مختلف استان حضور یافته و هدف اصلی سفر را که پایش و پویش مشکلات بود، محقق می کردند. اما متاسفانه این امر اتفاق نیفتاد.

جلیلی کاهش هزینه های سفر استانی دولت یازدهم را از نقاط مثبت این سفر خواند و گفت: سفر دولت یازدهم به استان خوزستان تحت تاثیر هزینه های حاشیه ای قرار نگرفت و می‌توان با اغماض از برخی اشکالات نیز گذشت زیرا سفر اول دولت یازدهم بود، اما انتظار داشتیم بهتر از این هیات دولت در سفر استانی عمل می کرد.

وی پیگیری وعده هایی که در سفر به استان خوزستان هیات دولت به مردم داده را بسیار مهم خواند و گفت: آبیاری اراضی کشاورزی، اختصاص 2 درصد سهم نفت به منطقه، رسیدگی به وضعیت آلاینده ها و سرمایه گذاری در استان برای ایجاد اشتغال از مهمترین وعده های دولت به مردم استان خوزستان بود که امیدواریم این وعده ها اجرایی شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه سفرهای استانی دولت یازدهم مصوبه ای ندارد، گفت: وعده های رئیس جمهور و وزرا در حکم مصوبات استانی است و جزو تعهدات دولت به مردم است.

وی ادامه داد: در صورتی که هدف اصلی دولت پایش و پویش مشکلات مردم در سفرهای استانی باشد انتظار داریم به صورت مستقیم و واقعی فضا و نیازهای هر شهرستان به صورت آمایشی و میدانی بررسی شود و هیات وزیران برای بررسی نیازهای مردم هر منطقه ورود کند.

جلیلی تاکید کرد: بررسی مشکلات هر منطقه با واسطه مدیران استانی با اهداف سفر دولت مبنی بر پایش و پویش مشکلات مطابق نیست زیرا بسیاری از استان های محروم کشور شرایط سختی در بخش خدمات عمومی دارند و با توجه به بحران جدی در وضعیت اشتغال، آب، فاضلاب، تولید، شرایط حضور بخش خصوصی و وضعیت اسفبار راهها، باید هیات دولت به صورت مستقیم ورود کند.

عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان تصریح کرد: در صورتی که هدف از سفرهای استانی فقط دیدار و گفتگو با گروه های خاصی از جامعه باشد با اهداف اعلامی دولت یازدهم تطبیق ندارد و اثرات مورد انتظار را نخواهد داشت. ما شاهد تحقق اهداف اعلامی دولت در سفر به خوزستان نبودیم.

وی تاکید کرد: دولت در شرایط فعلی باید به فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها توجه کند و چسبندگی به یک قومیت خاص در سفرهای استانی موجب می شود مردم احساس کنند دولت به یک قومیت احساس تعلق بیشتری دارد.

به گزارش مهر، رئیس جمهور اواخر دی ماه اولین سفر استانی خود را به استان خوزستان را انجام داد و دومین سفر استانی نیز اواسط بهمن ماه به استان هرمزگان صورت خواهد گرفت.