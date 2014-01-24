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۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۱۰

در پايان سال/ 

شهرداري چناران 800 ميليون تومان حقوق و عيدي به پرسنل پرداخت مي كند

شهرداري چناران 800 ميليون تومان حقوق و عيدي به پرسنل پرداخت مي كند

]چناران - خبرگزاری مهر: سرپرست شهرداري چناران گفت: با توجه به اينكه در پايان سال بايد حدود هشتصد ميليون تومان حقوق و عيدي به پرسنل پرداخت کنیم لكن بايد براي استقبال از بهار نهايت تلاش را داشته باشيم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قهروي صبح جمعه در محل شهرداری چناران در جلسه ستاد استقبال از بهار این شهرستان اظهار کرد: ستاد استقبال از بهار با محوريت شهرداري در چناران تشكيل شد.
 
سرپرست شهرداري چناران افزود: كمتر از دوماه به ايام پاياني سال مانده است و تمام اقدامات ما براي ايام نوروز بايد با رعايت واقع بيني و كاهش هزينه ها انجام شود.
 
قهروی گفت: قبل از اتمام سال ايام الله دهه فجر را در پيش داريم كه شايسته است شهرداري در اين رابطه پوشش مناسبي را در فضاي شهر داشته باشد.
 
وی افزود: تمام كارهاي ارائه شده براي استقبال از بهار حتما بايد به ترويج روحيه نشاط و طراوت در بين مردم بپردازيم  و شهروندان با مشاهده اين كارها حسن پويايي در وجودشان شكل گيرد.
 
سرپرست شهرداري چناران گفت: شهرداري نسبت به اصلاح مبلمان داخل پارك ملت و رفع عيوب و نواقص داخل اين فضا و همچنين مرمت سرويسهاي بهداشتي همت خواهد داشت و تا پايان سال به جهت استقبال از مسافرين و بهار آماده خواهد شد.
 
قهروی گفت: همه نهادها و ارگانها خصوصا مخابرات، برق، گاز و آب  با شهرداري همكاري داشته باشند و هر گونه خرابي كه دارند با شهرداري هماهنگ نمايند كه در سريعترين زمان نسبت به مرمت و بازسازي آن اقدام شود.
کد مطلب 2220412

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