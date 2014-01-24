شهرداري چناران 800 ميليون تومان حقوق و عيدي به پرسنل پرداخت مي كند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قهروي صبح جمعه در محل شهرداری چناران در جلسه ستاد استقبال از بهار این شهرستان اظهار کرد: ستاد استقبال از بهار با محوريت شهرداري در چناران تشكيل شد.

سرپرست شهرداري چناران افزود: كمتر از دوماه به ايام پاياني سال مانده است و تمام اقدامات ما براي ايام نوروز بايد با رعايت واقع بيني و كاهش هزينه ها انجام شود.

قهروی گفت: قبل از اتمام سال ايام الله دهه فجر را در پيش داريم كه شايسته است شهرداري در اين رابطه پوشش مناسبي را در فضاي شهر داشته باشد.

وی افزود: تمام كارهاي ارائه شده براي استقبال از بهار حتما بايد به ترويج روحيه نشاط و طراوت در بين مردم بپردازيم و شهروندان با مشاهده اين كارها حسن پويايي در وجودشان شكل گيرد.

سرپرست شهرداري چناران گفت: شهرداري نسبت به اصلاح مبلمان داخل پارك ملت و رفع عيوب و نواقص داخل اين فضا و همچنين مرمت سرويسهاي بهداشتي همت خواهد داشت و تا پايان سال به جهت استقبال از مسافرين و بهار آماده خواهد شد.

قهروی گفت: همه نهادها و ارگانها خصوصا مخابرات، برق، گاز و آب با شهرداري همكاري داشته باشند و هر گونه خرابي كه دارند با شهرداري هماهنگ نمايند كه در سريعترين زمان نسبت به مرمت و بازسازي آن اقدام شود.