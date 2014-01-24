هنر خوشنویسی همواره از گزند تهاجمات مصون مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز مراسم گرامیداشت هنرمند فقید برجسته خوشنویسی کشور، استاد محمد کریم ابراهیمی با حضور جمعی از مدیران و مسئولان فرهنگی، هنرمندان و مردم هنردوست ورامین در مسجد حضرت امیر(ع) این شهرستان برگزار شد.



حجت الاسلام سید مهدی محمودی در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نظام حاکم بر کشور، نظام اسلامی و انقلاب ما نیز یک انقلاب فرهنگی است، بنابراین تمام حرکت ها در زمینه های مختلف فرهنگی، هنری، ادبی و... باید بر محور اصول اسلامی استوار باشد.



فرهنگ سرمایه معنوی برای حفظ هویت ملی است



این هنرمند خوشنویسی افزود: انقلاب اسلامی ایران رنسانس فرهنگی و هنری اصیل و معنوی بوده و بی‌تردید یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این انقلاب بزرگ و شکوه‌مند بازگشت به خویشتن در عرصه‌های فرهنگی و هنری است و در این تغییر و تحول بنیادین در عرصه‌های گوناگون مقوله فرهنگ از جایگاه ویژه و پایگاه ممتازی برخوردار بوده، به طوری که تصور تغییر در نظام بدون تغییر در فرهنگ حاکم بر آن، تصوری ناموجه است.



وی ظرفیت هنر را در پر کردن اوقات فراغت جوانان بسیار وسیع دانست و خواستار برنامه ریزی برای استفاده از این ظرفیت در مناطق شهری و روستایی شد.



محمودی با اشاره به اینکه فرهنگ به عنوان سرمایه معنوی، مادی و اصلی ترین عامل حفظ و تقویت هویت ملی و تاریخی یک کشور و جامعه شناخته می شود، گفت: اهداف تهاجم فرهنگی از بین بردن ارزش ها، اندیشه ها و آرمان های الهی، ریشه کن کردن فرهنگ ملی و ورود فرهنگ غرب است.



مهم‌ترین هدف هنر تربیت انسان است



نویسنده کتاب هنر خوشنویسی عنوان کرد: هنر خوشنویسی از سال ها پیش در کشور وجود داشته و در واقع این هنر اصیل و نجیب همیشه در خدمت اسلام و قرآن بوده است و همیشه نگهبان و پاسدار فرهنگ و هنر ایرانی و اسلامی است.



وی بیان داشت: تأکید پیامبر اسلام (ص) بر یادگیری خط و ترویج آن توسط حضرت علی (ع) بر هیچ هنرمند و محققی پوشیده نیست تا آن جا که روایت شده است که حضرت علی (ع) خوشنویسی را تعلیم داده اند که از آن جمله می توان ابن عباس، خالدبن ابی هیاج و عبدالله بن ابی رافع را نام برد.



محمودی با اشاره به حدیثی از حضرت علی (ع) که فرمود بر شما باد به زیبایی خط که آن از کلیدهای گشایش روزی است، افزود: هنر خوشنویسی، هنری اصیل، نجیب و همیشه در خدمت اسلام و قرآن بوده است.



مدیر حوزه علمیه امام صادق(ع) متذکر شد: مهم‌ترین هدف هنر تربیت انسان است اما در جامعه امروز بعضی هنرها موجب انحراف انسان‌ها شده که هنر خوشنویسی از این انحراف مستثنی است، زیرا این هنر مقدس بوده و در آن هیچگونه ابتذالی وجود ندارد.



نقش رسانه ها در گسترش هنر خوشنویسی موثر است



محمودی به استعداد جوانان ورامینی در حوزه هنر خوشنوسی اشاره کرد و گفت: جوانان ورامینی استعداد بهینه و فراوانی برای هنرآموزی دارند و در این زمینه رشد بسیار خوبی را داشته اند اما باید با تلاش و مدیریت درست به جایگاه های بالاتری دست یابند.



وی ادامه داد: پیشرفت هنر در هر جامعه ای مستلزم برنامه ریزی ها و انسجام سازمان های ذیربط می باشد و باید هماهنگی زیادی بین متولیان امور فرهنگی و هنری انجام گیرد تا زمینه های بروز استعداد های جوانان و خلاقیت آنها به وجود آید.



این هنرمند یادآور شد: انفرادی کارکردن هنرمندان در تمام عرصه‌ها یک معضل است و در واقع اگر افراد به صورت گروهی به فعالیت بپردازند بسیار تاثیرگذارتر، هدف‌مندتر و سودمندتر است و در نتیجه در هنر خوشنویسی نیز اجرای طرح‌ها به صورت گروهی بسیار موثرتر می‌شود.



وی افزود: برای بازیابی جایگاه هنر خوشنویسی در کشور نیاز به تبلیغات اساسی است زیرا از طریق رسانه و تبلیغات می‌توان این هنر را به جامعه شناساند.



مرحوم ابراهیمی همواره در خلق آثار اسلامی موفق بود



عضو انجمن خوشنویسان کشور اظهار داشت: نکته قابل توجه درباره مرحوم ابراهیمی آن بود که همواره دوست داشت تا در زمینه خلق آثار مذهبی و اسلامی قدم های موثری را بردارد و در چند سال اخیر تمرکز خود را بر روی اشعار و آثار امام خمینی(ره) معطوف کرده بود.



وی ادامه داد: مرحوم ابراهیمی از موسسین انجمن خوشنویسان پیشوا و عضو انجمن بسیج هنرمندان استان تهران بود و در مسئولیت بسیج هنرمندان شهرستان پیشوا نیز سعی در استفاده از ظرفیت خوشنویسان منطقه در خلق آثار اسلامی داشت.



محمودی عنوان کرد: قطعا درگذشت مرحوم ابراهیمی، ضایعه ای بزرگ برای جامعه هنری شهرستان های ورامین و پیشو است و باید شاگردان این هنرمند با اخلاص، با خلق آثار اسلامی و دینی راه استاد فقیدشان را ادامه دهند.



گفتنی است کریم محمد ابراهیمی از هنرمندان بسیجی شهرستان پیشوا که دارای آثار متعدد خوشنویسی در خطوط و سبک های مختلف بود که 40 روز پیش، پس از تحمل درد و رنج بیماری و بدلیل عدم تشخیص درست بیماری، به دیار باقی شتافت. این هنرمند متعهد در سال 1340 به دنیا آمد و از سال 1354 به هنر خوشنویسی علاقمند شد و در سال ۷۶ درجه ۳ هنری را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت و از سال ۸۸ فعالیت نقاشی خط را آغاز کرد و با تمرکز بر روی مسائل و موضوعات مذهبی، در مناسبت های دینی آثار خالق العاده ای را آفرید.