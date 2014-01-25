آغاز فعالیت آموزشی دانشگاهها در نیمسال دوم/ تاریخ انتخاب واحد و حذف و اضافه

به گزارش خبرنگار مهر، براساس تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 93 – 1392 شروع کلاس های اکثر دانشگاه های سراسری از امروز پنجم بهمن ماه آغاز می شود .

حدود دو سالی است که در راستای استفاده بیشتر از نیم سال دوم سال تحصیلی این نیم سال نسبت به سال های گذشته زودتر آغاز می شود تا دانشجویان حداکثر استفاده را در طول ترم داشته باشند.

براساس اعلام تقویم آموزشی 38 دانشگاه سراسری 15 دانشگاه کلاس های درسی خود را در نیم سال دوم سال تحصیلی از امروز پنج بهمن ماه آغاز می کنند و مابقی دانشگاه ها نیز با یک هته اختلاف از 12 بهمن کلاس های خود را آغاز خواهند کرد تقویم آموزشی 37 دانشگاه سراسری در نیم سال دوم سال تحصیلی 93-92 به شرح زیراست:

تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 93-92

شماره دانشگاه انتخاب واحد شروع کلاس حذف و اضافه 1 تهران 28 دی الی سوم بهمن 5 بهمن 12 الی 15 بهمن 2 شهید بهشتی 28 دی الی یک بهمن 5 بهمن 8 الی 9 بهمن 3 صنعتی امیرکبیر 23الی 27 آذر (دانشجویان کارشناسی) 24 الی 25 دی( دانشجویان تحصیلات تکمیلی) 5 بهمن 8 بهمن دانشجویان کارشناسی، 15 و 16 بهمن دانشجویان تحصیلات تکمیلی 4 تربیت ‌مدرس 7الی 10 بهمن 12بهمن 27 الی 28 بهمن 5 علم و صنعت 28 دی دوم بهمن 5 بهمن 6 الی 9 بهمن 6 خواجه نصیر 8الی 9 بهمن 12بهمن 26 الی 27 بهمن 7 علامه طباطبایی 22الی 26 دی 28 دی 7الی 10 بهمن 8 صنعتی شریف 30 دی الی 8 بهمن 12بهمن 19الی 23 بهمن 9 الزهرا(س) 5الی 8 بهمن 12بهمن 26الی 30 بهمن 10 صنعتی اصفهان 5بهمن 6بهمن 14الی 15 بهمن 11 تبریز 5 الی 11بهمن 12بهمن 20 الی 21 بهمن 12 بین‌المللی امام خمینی (ره) 30دی الی دوم بهمن 5بهمن 14الی 15 بهمن 13 اصفهان 5 الی 11 12بهمن 20 الی 21بهمن 14 فردوسی مشهد 7دی الی 7 بهمن 12بهمن 23الی 26بهمن 15 صنعتی سهند 5الی 6 بهمن 7بهمن 20 الی 21 16 گیلان 6 الی 12 بهمن 12بهمن 19الی 24 بهمن 17 مازندران 28دی الی 3 بهمن 5 بهمن 14 الی 20 بهمن 18 شهرکرد 30 دی الی 3 بهمن 5 بهمن 22 الی 25 بهمن 19 اراک 30 دی الی 5 بهمن 5 بهمن 13 الی 16 بهمن 20 محقق اردبیلی 28 دی الی 7 بهمن 8 بهمن 12 الی 13 بهمن 21 ارومیه 28 دی الی 5 بهمن 6 بهمن 6 الی 9 بهمن 22 ایلام 28 الی یک بهمن 5 بهمن 12 الی 13 بهمن 23 بوعلی سینا 5الی 10 بهمن 12 بهمن 19 الی 23 بهمن 24 بیرجند 3 الی 11 بهمن 12 بهمن 26 الی 28 بهمن 25 خلیج فارس 5 الی 9 بهمن 12 بهمن 19 الی 23 بهمن 26 زنجان 6 الی 7 بهمن 12 بهمن 13 الی 14 بهمن 27 سمنان 30 دی 2 الی 4 بهمن 5 بهمن 14 الی 18 بهمن 28 سیستان و بلوچستان 5 بهمن 5 بهمن اعلام نشده 29 شاهد 5 الی 9 بهمن 12 بهمن 26 الی 29 بهمن 30 شیراز 28الی30 دی ثبت نام مقدماتی،یک الی 4 بهمن ثبت نام مرحله دوم 12 بهمن 27 الی 28 بهمن 31 شهید چمران اهواز 6 الی 9 بهمن 12 بهمن 27 الی 30 بهمن 32 باهنر کرمان 30 دی الی دوم بهمن 12 بهمن اعلام نشده 33 صنعتی شیراز 6 الی 7 بهمن 12 بهمن 20 الی 21 بهمن 34 قم 28 دی الی دوم بهمن 5 بهمن 15 الی 16 بهمن 35 یاسوج دوم بهمن 5 بهمن 12 الی 13 بهمن 36 کردستان یک الی 4 بهمن 5 بهمن 8 الی 9 بهمن 37 کاشان یک الی 4 بهمن 5 بهمن 20 الی 21

براساس این گزارش 15 دانشگاه سراسری از 37 دانشگاه مذکور از امروز 5 بهمن ماه کلاس های درسی خود را در نیم سال دوم سال تحصیلی برگزار می کنند . 17 دانشگاه دیگر نیز از 12 بهمن ماه فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. دانشگاه های ارومیه و صنعتی اصفهان از 6 بهمن، محقق اردبیلی 8 بهمن، صنعتی سهند 7 بهمن فعالیت خود را آغاز می کنند.