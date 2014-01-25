آغاز فعالیت آموزشی دانشگاهها در نیمسال دوم/ تاریخ انتخاب واحد و حذف و اضافه

به گزارش خبرنگار مهر، براساس تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 93 – 1392 شروع کلاس های اکثر دانشگاه های سراسری از امروز پنجم بهمن ماه آغاز می شود .
حدود دو سالی است که در راستای استفاده بیشتر از نیم سال دوم سال تحصیلی این نیم سال نسبت به سال های گذشته زودتر آغاز می شود تا دانشجویان حداکثر استفاده را در طول ترم داشته باشند.
براساس اعلام تقویم آموزشی 38 دانشگاه سراسری 15 دانشگاه کلاس های درسی خود را در نیم سال دوم سال تحصیلی از امروز پنج بهمن ماه آغاز می کنند و مابقی دانشگاه ها نیز با یک هته اختلاف از 12 بهمن کلاس های خود را آغاز خواهند کرد تقویم آموزشی 37 دانشگاه سراسری در نیم سال دوم سال تحصیلی 93-92 به شرح زیراست:
تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 93-92
|شماره
|دانشگاه
|انتخاب واحد
|شروع کلاس
|حذف و اضافه
|1
|تهران
|28 دی الی سوم بهمن
|5 بهمن
|12 الی 15 بهمن
|2
|شهید بهشتی
|28 دی الی یک بهمن
|5 بهمن
|8 الی 9 بهمن
|3
|صنعتی امیرکبیر
|
23الی 27 آذر (دانشجویان کارشناسی)
24 الی 25 دی( دانشجویان تحصیلات تکمیلی)
|5 بهمن
|8 بهمن دانشجویان کارشناسی، 15 و 16 بهمن دانشجویان تحصیلات تکمیلی
|4
|تربیت مدرس
|7الی 10 بهمن
|12بهمن
|27 الی 28 بهمن
|5
|علم و صنعت
|28 دی دوم بهمن
|5 بهمن
|6 الی 9 بهمن
|6
|خواجه نصیر
|8الی 9 بهمن
|12بهمن
|26 الی 27 بهمن
|7
|علامه طباطبایی
|22الی 26 دی
|28 دی
|7الی 10 بهمن
|8
|صنعتی شریف
|30 دی الی 8 بهمن
|12بهمن
|19الی 23 بهمن
|9
|الزهرا(س)
|5الی 8 بهمن
|12بهمن
|26الی 30 بهمن
|10
|صنعتی اصفهان
|5بهمن
|6بهمن
|14الی 15 بهمن
|11
|تبریز
|5 الی 11بهمن
|12بهمن
|20 الی 21 بهمن
|12
|بینالمللی امام خمینی (ره)
|30دی الی دوم بهمن
|5بهمن
|14الی 15 بهمن
|13
|اصفهان
|5 الی 11
|12بهمن
|20 الی 21بهمن
|14
|فردوسی مشهد
|7دی الی 7 بهمن
|12بهمن
|23الی 26بهمن
|15
|صنعتی سهند
|5الی 6 بهمن
|7بهمن
|20 الی 21
|16
|گیلان
|6 الی 12 بهمن
|12بهمن
|19الی 24 بهمن
|17
|مازندران
|28دی الی 3 بهمن
|5 بهمن
|14 الی 20 بهمن
|18
|شهرکرد
|30 دی الی 3 بهمن
|5 بهمن
|22 الی 25 بهمن
|19
|اراک
|30 دی الی 5 بهمن
|5 بهمن
|13 الی 16 بهمن
|20
|محقق اردبیلی
|28 دی الی 7 بهمن
|8 بهمن
|12 الی 13 بهمن
|21
|ارومیه
|28 دی الی 5 بهمن
|6 بهمن
|6 الی 9 بهمن
|22
|ایلام
|28 الی یک بهمن
|5 بهمن
|12 الی 13 بهمن
|23
|بوعلی سینا
|5الی 10 بهمن
|12 بهمن
|19 الی 23 بهمن
|24
|بیرجند
|3 الی 11 بهمن
|12 بهمن
|26 الی 28 بهمن
|25
|خلیج فارس
|5 الی 9 بهمن
|12 بهمن
|19 الی 23 بهمن
|26
|زنجان
|6 الی 7 بهمن
|12 بهمن
|13 الی 14 بهمن
|27
|سمنان
|30 دی 2 الی 4 بهمن
|5 بهمن
|14 الی 18 بهمن
|28
|سیستان و بلوچستان
|5 بهمن
|5 بهمن
|اعلام نشده
|29
|شاهد
|5 الی 9 بهمن
|12 بهمن
|26 الی 29 بهمن
|30
|شیراز
|28الی30 دی ثبت نام مقدماتی،یک الی 4 بهمن ثبت نام مرحله دوم
|12 بهمن
|27 الی 28 بهمن
|31
|شهید چمران اهواز
|6 الی 9 بهمن
|12 بهمن
|27 الی 30 بهمن
|32
|باهنر کرمان
|30 دی الی دوم بهمن
|12 بهمن
|اعلام نشده
|33
|صنعتی شیراز
|6 الی 7 بهمن
|12 بهمن
|20 الی 21 بهمن
|34
|قم
|28 دی الی دوم بهمن
|5 بهمن
|15 الی 16 بهمن
|35
|یاسوج
|دوم بهمن
|5 بهمن
|12 الی 13 بهمن
|36
|کردستان
|یک الی 4 بهمن
|5 بهمن
|8 الی 9 بهمن
|37
|کاشان
|یک الی 4 بهمن
|5 بهمن
|20 الی 21
براساس این گزارش 15 دانشگاه سراسری از 37 دانشگاه مذکور از امروز 5 بهمن ماه کلاس های درسی خود را در نیم سال دوم سال تحصیلی برگزار می کنند . 17 دانشگاه دیگر نیز از 12 بهمن ماه فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. دانشگاه های ارومیه و صنعتی اصفهان از 6 بهمن، محقق اردبیلی 8 بهمن، صنعتی سهند 7 بهمن فعالیت خود را آغاز می کنند.
همچنین ثبت نام و انتخاب واحد برخی دانشگاه ها از 28 دی آغاز شده و تا 11 بهمن انجام می شود. حذف و اضافه دانشگاه های مذکور نیز در حد فاصل 6 بهمن الی 30 بهمن به صورت متفاوت در دانشگاه ها صورت می گیرد .
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