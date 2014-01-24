پیروزی انقلاب اسلامی تولد مجدد ملت ایران بود/ پس گرفتن دعوت از ایران لکه ننگی در کارنامه آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی ظهر جمعه در جمع نماز گزاران ابهر، به فرا رسیدن ماه بهمن اشاره کرده و افزود: قبل از انقلاب، حاكمان ايران استقلالی از خود نداشتند و دو ابر قدرت آمریکا و شوروی بودند که ساختار کشورها را تعیین می کردند اين دو كشور ساختارساز بودند و ساير كشورها را بين خود تقسيم كرده بودند بنابراين سياست خارجى كشورها به اين ساختار نظام بين ‏الملل وابسته بودند.

وی گفت: دسته‏اى وابسته به بلوک شرق و دسته ديگروابسته به بلوک غرب بودند و ايران در بلوك غرب قرار مى‏ گرفت از اين‏ رو قبل از انقلاب اسلامى، سياست خارجى و امنيت ملى ايران، ذيل سياست خارجى و امنيت ملى آمريكا تعريف می شد و به‏مين ‏دليل، پيروزى انقلاب اسلامى، تولد مجدد ملت ايران بود انقلاب اسلامى، نقطه‏ اى بود كه ايرانيان با صداى بلند گفتند ما هستيم و می ‏خواهيم خودمان، دولتمان را تشكيل بدهيم و خودمان تصميم‏ گيرنده امور ايران باشيم.

امام جمعه ابهر گفت: محمدرضا پهلوى، پادشاهى بود كه به‏ جاى اتكا به نيروهاى داخلى، حيثيت وجودى ملت ايران را ناديده گرفت و آن‏ها را از معادلات حكومت خويش حذف كرد.

حجت الاسلام رحیمی تاکید کرد: اين برنامه ‏ها با آموزه ‏هاى اسلامى مخالف بود زيرا اسلام اساساً دينى است كه براى ريشه ‏كن‏ كردن ظلم و ستم و استبداد و استكبار آمده است.

وی افزود: امروز به لطف الهی کشور ما دارای استقلال سیاسی و فرهنگی و نظامی است و در مسائل اقتصادی نیز به استقلال کامل خواهیم رسید یعنی همه نیازمندی های خودمان را تولید و به هیچ وجه محتاج بیگانگان نخواهیم شد و این است و طبق منویان مفام معظم رهبری باید به داخل تکیه کرد و با پشتوانه نیروهای داخلی مشکلات را حل کرد و امروزه اگر ما در مسائل هسته ای صلح آمیز اینقدر پیشرفت داریم به برکت تکیه بر نیروهای بومی و داخلی است اگر چه امروزه به تعلیق در آوردن بعضی از فعالیت های هسته ای برای کام جوانان دانشمند این مرزوبوم و مردم ولایت مدار بسیار تلخ بود اما امیدواریم با دیپلماسی فعال دولت شیرینی های بعدی خودش را آشکار کند.

امام جمعه ابهر، به اجلاس ژنو2 اشاره کرده و افزود: پس گرفتن دعوت از ایران برای شرکت در اجلاس ژنو2 علاوه بر آنکه چهره وابسته دبیر کل سازمان ملل به آمریکا و شیطان بزرگ بودن آمریکا را نشان داد.

حجت الاسلام رحیمی یاد آورشد: این واقعه به عنوان لکه ننگی دیگر در کارنامه بان کی مون و آمریکا ثبت شد اما این حادثه برکتی هم داشت و آن اینکه موجب شد فعالان سیاسی داخلی از جناح و گرایش های مختلف یک صدا این عمل را شرم آور و تاسف بار بدانند و این وحدت رویه یک شیرینی خاصی داشت.

وی گفت: همانطوری که در مورد سبک زندگی اسلامی و حماسه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی کوتاهی کرده ایم و اکنون ضربات آن را نیز احساس می کنیم.

امام جمعه ابهر با طرح این سوال که چرا در مورد مصرف خوراک و پوشاک و سوخت و لوازم آرایشی و تشریفاتی اینقدر به دام اسراف افتاده ایم گفت: آیا جز این است که به دستورات دین و علماء بزرگ گوش فرا نداده ایم؟ چرا بعضی از مسئولان رده بالای ما هر روز دارند آبروریزی می کنند آیا برای یک مسئول نظام اسلامی عیب نیست؟ چرا در عزل و نصبها دقت نمی شود؟

حجت الاسلام رحیمی، از طرح دو فوریتی مجلس برای استعلام در انتصابات از وزارت اطلاعات دفاع کرده و افزود: این طرح باید در دو فوریت تصویب می شد. که مع الاسف یک فوریت آن رأی آورد ولی همین مقدار نیز برکت است.



وی ، مسئله معاد را یکی از مهم ترین و موثرترین عوامل وارستگی ، یاد مرگ و قیامت یاد کرد و اظهار داشت: کسی که مرگ را فراموش نکند و روز حساب از یادش نرود یک انسان وارسته و پارسا خواهد بود زیرا از تمام اعمال و رفتارش مراقبت کرده و برای همه آنها حساب و پاداش یا کیفر قایل می شود.

امام جمعه ابهر، گفت: چنین انسانی تلاش می کند که کارش را بر طبق رضای حق تعالی و مطابق با دستورات الهی انجام دهد ولی اگر مرگ و قیامت و حساب را فراموش کرد، کارها را طبق هوس و شهوت تنظیم می کند.

حجت الاسلام رحیمی با بیان اینکه عشق حقیقی همان عشق به ذات احدیت و اولیای الهی است گفت: هرکس که از چنین عشقی برخوردار باشد همیشه در یاد مرگ و قیامت است اما اگر کسی مبتلا به عشق حیوانی باشد بهره ای از عشق حقیقی نمی برد و کارهایش را طبق هوس و شهوت تنظیم می کند. عاشق خدا، خدا محور است نه هوی محور، و چنین شخصی دائما" خود را در محضر خدا می بیند و مواظب تمام حرکات و سکنات خویش است برای چنین شخصی خلوت و جلوت فرقی ندارد و او را از خودش به خود نزدیکتر می داند.

وی ،گفت: یاد مرگ شهوتها را از بین می برد و ریشه های غفلت را یکسره بر می کند و دل انسان را با وعده های الهی محکم می کند و روحیه انسان را از قساوت به لطافت سوق می دهد و نشانه های هوسها را می شکند و آتش حرص را خاموش و دنیا را در جلو چشمان انسان کوچک می کند.